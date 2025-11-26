امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

اصلاح قیمت بنزین

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۰۵- ۱۵:۱۲
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
خط و نشان رئیس کل بانک مرکزی برای ملاکی بانک‌ها
خط و نشان رئیس کل بانک مرکزی برای ملاکی بانک‌ها
۱۴۰۴-۰۹-۰۲
ایست به اتلاف انرژی
ایست به اتلاف انرژی
۱۴۰۴-۰۹-۰۲
سنگ اندازی مقابل اجرای طرح حمایت از رانندگان اینترنتی
سنگ اندازی مقابل اجرای طرح حمایت از رانندگان اینترنتی
۱۴۰۴-۰۹-۰۲
آلودگی شدید هوا در تهران
آلودگی شدید هوا در تهران
۱۴۰۴-۰۹-۰۲
خبرهای مرتبط

تغییر نرخ بنزین صرفاً مشمول کارت‌های جایگاه‌ها است

افزایش قیمت بنزین برای نظم‌بخشی مصرف و مبارزه با قاچاق

طرح جدید دولت گامی برای کاهش نابرابری سوخت

برچسب ها: اصلاح قیمت بنزین ، بنزین ، سهمیه سوخت خودرو
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 