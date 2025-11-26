پخش زنده
معاون مهندسی و عمران ادارهکل بنادر خوزستان گفت: فاز نخست طرح توسعه فیزیکی بندر امام خمینی با سرمایهگذاری بیش از دو هزار میلیارد تومان در مدت ۳۶ ماه اجرا میشود و زمینهای گسترده برای حضور سرمایهگذاران بخش خصوصی در جنوب کشور فراهم میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، صدرالله بهرامی با اشاره به سهمرحلهای بودن این طرح اظهار کرد: توسعه فیزیکی بندر امام خمینی (ره) گامی اساسی در بهرهگیری پایدار از ظرفیتهای ساحلی و دریایی کشور است که به دنبال آن ۱۰ میلیون تن به ظرفیت تخلیه و بارگیری بندر افزوده خواهد شد.
وی افزود: در این چارچوب، پس از احداث دایکهای دائم در ضلع غربی پروژه بهعنوان یکی از زیرساختهای کلیدی برای تثبیت مرز خشکی، جلوگیری از هرگونه پیشروی به آب دریا و ایجاد بستر ایمن توسعه در حال انجام است. در بخش نخست، عملیات احداث معابر و مسیرهای دسترسی به طول بیش از ۱۰.۵ کیلومتر و عرض ۳۰ تا ۵۰ متر در حال اجراست؛ مسیرهایی که در مجاورت خوریات ایجاد شده است تا امکان جابهجایی ماشینآلات سنگین و دسترسی به محدوده پروژه فراهم شود.
بهرامی ادامه داد: در بخش دوم، اجرای شبکههای زیربنایی شامل خطوط آب آشامیدنی، فاضلاب، سامانه تامین آب آتشنشانی و زیرساختهای برقرسانی با دقت فنی پیش میرود.
وی در ادامه بیان کرد: بخش سوم شامل احداث ساختمانهای اداری، رفاهی، درمانی و امدادی از جمله ایستگاه آتشنشانی، درمانگاه و مجموعههای خدماتی است. نصب سازه فلزی ایستگاه آتشنشانی در حال اجرا است؛ ستونهای بتنی ساختمان اداری ـ رفاهی تکمیل شده و اجرای سقف بتنی آن ادامه دارد. درمانگاه پروژه نیز به مرحله نصب جانپناه و کرسیچینی رسیده است.
معاون مهندسی و عمران ادارهکل بنادر خوزستان با اشاره به شرایط خاص زمین و لایههای محاسباتی مورد استفاده در عملیات راهسازی اظهار کرد: نصب تیرهای روشنایی، پایهها و سایر تاسیسات جانبی نیز بهتناسب پیشرفت پروژه انجام میشود.
بهرامی درباره اقدامات زیستمحیطی طرح گفت: در راستای توسعه سبز، بیش از ۸۰ هزار اصله درختچه حرا در خوریات منطقه کاشته شده است. همچنین بهمنظور حفظ جریان طبیعی آب و صیانت از خورها، از آبگذرهای بتنی استفاده شده که عبور دبی آب را بهصورت پایدار تضمین میکند.
وی تاکید کرد: با تکمیل زیرساختها و آمادهسازی محدوده، اراضی پروژه بهزودی در اختیار سرمایهگذاران بخش خصوصی قرار میگیرد و بندر امام خمینی (ره) گام بلندی در مسیر توسعه پایدار و تحقق سیاستهای کلان اقتصاد دریامحور برخواهد داشت.