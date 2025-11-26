آغاز رویداد ملی ایلام ایران، آبدانان ایلام
رویداد ملی «ایلام ایران» با محوریت معرفی ظرفیتها و پیگیری مطالبات مردم در آبدانان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ این رویداد با هدف معرفی ظرفیتها، برجستهسازی توانمندیها و بررسی مشکلات و مطالبات مردم برگزار شده و تا پایان هفته در قالب ویژهبرنامههای رادیویی، تلویزیونی و بستههای خبری ادامه خواهد داشت.
در طول برگزاری این رویداد، گروههای رسانهای با حضور درم نقاط مختلف شهرستان آبدانان به انعکاس مسائل، ظرفیتهای توسعهای و درخواستهای مردمی در حوزههای گوناگون از جمله اقتصاد، فرهنگ و گردشگری میپردازند.
همچنین گفتگو با مسئولان محلی و استانی برای پیگیری مشکلات و بررسی راهکارهای برطرفسازی چالشهای موجود از مهمترین بخشهای این رویداد عنوان شده است.
پوشش جامع و جریانساز رویداد «ایلام ایران» در آبدانان، زمینهای برای توجه بیشتر مدیران و دستگاههای اجرایی به این شهرستان و کمک به تسریع روند توسعه آن فراهم خواهد کرد.