پخش زنده
امروز: -
جلسه پیگیری طرحهای افزایش تولید در حوزه انرژی با هدف رفع ناترازیها امروز چهارشنبه با حضور مسعود پزشکیان رئیس جمهور در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، جلسه پیگیری طرحهای افزایش تولید در حوزه انرژی با هدف رفع ناترازیها امروز چهارشنبه با حضور مسعود پزشکیان رئیس جمهور در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.
رئیس جمهور با بیان اینکه هیچ مسئولی نباید نسبت به سوختن ثروت کشور در فلرها بیتفاوت باشد، تاکید کرد که ضمن ایجاد یک داشبورد آنلاین، هر چه سریعتر امکان رصد فنی و تصویری روند پیشرفت اجرای طرحهای مهار گازهای همراه برای وی در دفتر شخصیاش فراهم شود تا شخصا و روزانه آن را پیگیری کند.
در ادامه پیگیریهای شخصی طرحهای مهم و بزرگ حوزه انرژی از سوی مسعود پزشکیان، پیش از ظهر امروز چهارشنبه ۵ آذر ۱۴۰۴ نیز جلسه دیگری با حضور وزرای نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و جمعی از مدیران دستگاههای مربوطه، از جمله روسای تعدادی از بانکهای کشور به ریاست رئیس جمهور تشکیل و آخرین روند پیشرفت طرحهای توسعه میدان نفتی آزادگان، افزایش ضربتی ۲۵۰ هزار بشکهای تولید نفت، جمعآوری گازهای همراه، فشارافزایی در میدان گازی پارس جنوبی و برخی دیگر از طرحهای مهم حوزه انرژی و زیربنایی بررسی شد.
بر این اساس ابتدا روند اجرای طرح توسعه میدان نفتی آزادگان مورد بررسی قرار گرفت.
پزشکیان با توجه به نارضایتی از روند کُند پیشبرد آن، از جلسه قبل خواستار حضور وزرا و مسئولان دولتی مرتبط و نیز مدیران تعدادی از بانکهای کشور به عنوان سهامداران این طرح در جلسه شده بود که با حضور ایشان، موانع موجود بررسی، تصمیمات مقتضی برای رفع آنها اتخاذ و مقرر شد ظرف ۲ هفته آتی اجرا و گزارش آن ارائه شود.
همچنین مقرر شد در صورت عدم به نتیجه رسیدن تصمیمات متخذه در این جلسه، در جلسه ۲ هفته بعد تصمیم مقتضی برای تعیین تکلیف اجرای این طرح اتخاذ شود.
در این جلسه همچنین کیفیت و سرعت اجرای طرح مهار گازهای همراه نیز مورد بررسی دقیق قرار گرفت و تصمیماتی برای سرعت بخشیدن به روند اجرا اخذ شد. رئیس جمهور نیز در همین ارتباط با بیان اینکه هیچ مسئولی نباید نسبت به سوختن ثروت و منابع کشور به این شکل -که باعث ایجاد آلایندگی شدید هوا نیز میشود- بیتفاوت باشد، تاکید کرد که حتی یک روز زمان نیز در زودتر به نتیجه رسیدن بخشهای مختلف این طرح نباید نادیده گرفته شود.
پزشکیان با تاکید بر اینکه تامین تجهیزات برای این طرح و دیگر طرحها نباید در پیچ و خمهای اداری معطل شود، گفت: اگر چه تامین تجهیزات ساخت داخل بر تامین از خارج اولویت دارد، اما کیفیت و قیمت تمام شده دستگاهها و تجهیزات، ظرفیت تولید واحدهای داخلی و اینکه آیا این تجهیزات واقعا در داخل تولید میشوند یا قطعات آن از خارج وارد شده و در اینجا فقط مونتاژ و با قیمت بالاتر عرضه میشوند، حتما باید به شکل دقیق مورد توجه تامینکنندگان باشد.
رئیس جمهور همچنین تاکید کرد که ضمن ایجاد یک داشبورد آنلاین، هر چه سریعتر امکان رصد فنی و تصویری روند پیشرفت اجرای طرحهای مهار گازهای همراه برای وی در دفتر شخصیاش فراهم شود تا شخصا و روزانه آن را پیگیری کند.
در جلسه امروز همچنین روند پیشرفت طرحهای افزایش ضربتی ۲۵۰ هزار بشکهای نفت و فشارافزایی در میدان گازی پارس جنوبی نیز بررسی و تصمیماتی برای تسریع در پیشبرد آنها اتخاذ شد.