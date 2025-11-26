به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همچنین در این مدت برای واردات ماده اولیه غذا، شیرخشک و مکمل در مجموع ۶۰۶ میلیون دلار ارز تامین شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۵ درصد افزایش داشته است.

این بانک از ابتدای سال جاری تا ۵ آذرماه، ۹ میلیارد و ۷۴۴ میلیون دلار ارز برای واردات کالا‌های اساسی و دارو تأمین کرده است که ۷ میلیارد و ۷۶۲ میلیون دلار آن برای کالا‌های اساسی و کشاورزی و ۱ میلیارد و ۹۸۲ میلیون دلار ان برای دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافته است.

تامین ارز کالا‌های اساسی و کشاورزی به شرح زیر انجام شده است:

ذرت: ۲ میلیارد و ۳۳۷ میلیون دلار

دانه‌های روغنی: ۱ میلیارد و ۳۰۱ میلیون دلار

انواع روغن خام – نباتی: ۱ میلیارد و ۱۶۰ میلیون دلار

کنجاله سویا: ۹۲۱ میلیون دلار

جو: ۶۷۰ میلیون دلار

برنج: ۶۲۰ میلیون دلار

گندم: ۴۳۶ میلیون دلار

گوشت قرمز: ۴۱۶