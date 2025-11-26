به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، سرهنگ فتح‌الله نصیریان امروز با حضور میدانی در محور‌های اصلی و فرعی مرکز استان و نظارت بر روند اجرای طرح ویژه برخورد با تخلفات حادثه‌ساز گفت: در این طرح، ۸۰۰ دستگاه خودرو و موتورسیکلت به دلیل ارتکاب تخلفات حادثه‌ساز، تغییر وضعیت ظاهری و ایجاد آلودگی صوتی ناشی از اگزوز‌های غیر استاندارد، بین یک تا ده ساعت توقیف ساعتی شده و به رانندگان آنها آموزش لازم ارائه شد.

رئیس پلیس راهور گیلان با تأکید بر استمرار اجرای چنین طرح‌هایی در سطح استان افزود: ارتکاب تخلفات حادثه‌ساز، رانندگی پرخطر، ایجاد مزاحمت صوتی و هرگونه تغییر غیرمجاز در وضعیت خودرو، خط قرمز پلیس است و با متخلفان بدون اغماض برخورد می‌شود.

سرهنگ نصیریان در پایان توصیه کرد: رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و پرهیز از تخلفات حادثه‌ساز و نیز خودداری از اعمال تغییرات غیرکارشناسی در خودرو و موتورسیکلت، علاوه بر جلوگیری از توقیف وسیله، نقش مهمی در کاهش تصادفات و حفظ آرامش و ایمنی شهروندان دارد.