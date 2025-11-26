پخش زنده
وزیر اقتصاد و امور دارایی در تبیین برنامه دولت برای کاهش تورم، گفت: اولویت ما کاهش کسری بودجه و کسری ناترازی بانکهاست که یک نمونه آن تعیین تکلیف بانک آینده بود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ سید علی مدنیزاده وزیر اقتصاد و امور دارایی در نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین با بیان اینکه بیماری اصلی که کل اقتصاد کلان ما را دچار کرده، تورم، قدرت پایین خرید عموم جامعه، رشد پایین اقتصاد و نابرابریهای اقتصادی اجتماعی است، گفت: این بیماری یک ریشه خارجی دارد که همان تحریم و فشارهای ناجوانمردانه اقتصادی خارجی است و یک ریشه داخلی دارد که از مهمترین آنها میتوان به ناترازی بودجه و ناترازی بانکها اشاره کرد.
خصوصی سازی واقعی انجام نشده است
وی با اشاره به جریان خصوصیسازی در کشور، افزود: انتظار میرفت که بعد از ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ و شروع فرآیند خصوصیسازی، ما یک انقلاب اقتصادی را در کشور مشاهده کنیم، اما این مهم اتفاق نیفتاد، زیرا ما خصوصیسازی واقعی را انجام ندادیم و با قیمتگذاری دستوری مانع از تحقق اهداف خصوصیسازی در اقتصاد کشور شدهایم.
وزیر اقتصاد و امور دارایی در تبیین برنامه دولت برای کاهش تورم، اظهار کرد: اولویت ما کاهش کسری بودجه و کسری ناترازی بانکهاست که یک نمونه آن تعیین تکلیف بانک آینده بود. مابقی بانکهایی که از همین مشکل برخوردار هستند، تحت سیستم نظارتی دولتی، تعیین تکلیف میشوند.
امسال کسری بودجه را کاهش میدهیم
مدنیزاده درخصوص کاهش کسری بودجه، گفت: در بودجه امسال تلاش جدی صورت میدهیم که کسری بودجه را کم کنیم، از این رو پروژههای عمرانی غیر ضروری را کنار میگذاریم و تمرکز دولت را بر پروژههای با پیشرفت بالای ۷۵ درصد و با اولویت بالا قرار خواهیم داد.
تعیین تکلیف بانکهای ناتراز
وزیر اقتصاد همچنین به راه اندازی دو طرح ویژه «رویش» و «۲۰» در حوزه تأمین منابع مالی اشاره کرد و افزود: در طرح رویش به دنبال این هستیم که ابزارهای جدیدی را در بازارهای مالی کشور طراحی و تعریف کنیم که منابع مالی مردم را در قالب طلا و ارز در صندوقهای بازار سرمایه سرمایهگذاری کرده و اینها را به پروژههای سودآور و یا تکمیل کریدورهای ارتباطی کشور منتقل کنیم.
وزیر اقتصاد و امور دارایی در خصوص طرح ۲۰، گفت: اولویت ما در وزارت اقتصاد بازگرداندن اعتماد مردم به بازار و دولت است. ما با در پیش گرفتن روشهای منطقی و علمی به دنبال اعتمادسازی در میان جامعه نسبت به طرحهای جذب سرمایه هستیم.
در ابتدای این مراسم، محمد رضا باهنر دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین ضمن گرامیداشت ایام فاطمیه (س) و هفته بسیج گفت: همانگونه که امام راحل عظیم الشأن فرمود «بسیج لشکر مخلص خداست» و امیدواریم که خداوند توفیق دهد که روحیه بسیجی را که همان خدمت بیمنت است در خود تقویت کنیم.
باهنر دفاع مقدس را از جمله افتخارات بزرگ نظام جمهوری اسلامی ایران برشمرد و افزود: در دوران دفاع مقدس ما حتی یک وجب از خاک خود را دست بیگانه ندادیم و از طرف دیگر با خسارتهای سنگینی که وارد شد، توانستیم به بازسازی نقاط آسیب دیده در اثر جنگ تحمیلی بپردازیم.
دانشجویان روحیه محافظه کاری ندارند
دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین با اشاره به ۱۶ آذر روز دانشجو، اظهار کرد: آینده انقلاب در دست دانشجویان و دانش آموزانِ امروز است. دانشجویان روحیه محافظهکاری ندارند و با نشاط و شادابتر و پویاتر از سایر اقشار کشور هستند.
باهنر در بخش دیگری از سخنان خود به بیان برنامههای این تشکل در عرصه سیاسی پرداخت و گفت: تلاش داریم با احزاب موجود کشور چه رقیب و چه درون جریانی، جلسات مشترک حول موضوعات مشترک برگزار کنیم و مسائل را به جای طرح کردن در تریبونها در جلسات هماندیشی بین یکدیگر مطرح کنیم.
وی افزود: بالای نود درصد از تصمیمات قوای مختلف حتی مجلس شورای اسلامی غیر جناحی است و نباید درگیر رقابتهای جناحی شود و این جزء همان نقاط مشترک ملی است که احزاب با سلایق گوناگون میتوانند در خصوص آنها صحبت کنند.
حمایت عالمانه و عادلانه از دولت و مجلس
دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین با بیان اینکه بارها اعلام کردهایم که موضع ما در خصوص دولتها و مجالس مستقر، حمایت عالمانه و عادلانه است و این مشی رهبر معظم انقلاب است، افزود: در کمیتههای فنی حزب موضوعات مختلف کشور را بحث میکنیم و سعی میکنیم برای موضوعات مختلف راه حلهای اساسی ارائه دهیم.
باهنر با تاکید براینکه، البته ما ابر چالشهایی در کشور داریم، تصریح کرد: تورم ۴۰ درصدی ۷ سال گذشته که اثر شدیدی بر قدرت خرید مردم داشته است و همچنین ناترازی بودجه عمومی دولت، ناترازی بانکها و ناترازی صندوقهای بازنشستگی و نیز ناترازی انرژی در کشور از جمله ابر چالشهای پیش روی کشور است.
وی گفت: درحال حاضر، در کشور نرخ استهلاک از نرخ سرمایهگذاری پیشی میگیرد و این یعنی پالایشگاهها، بنادر و زیربناهای ما در حال فرسوده شدن است. نرخ سرمایهگذاری جدید در این حوزهها کمتر از نرخ استهلاک آنهاست و باید در این خصوص چاره اندیشی شود.