نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در نشست نمایندگان با وزیر تعاون، نحوه اجرای شیوه جدید قانون کالابرگ الکترونیک مورد بررسی قرار گرفت که در این خصوص خوشبختانه منابع مالی آن پیش بینی شده و دهک بندیهای لازم صورت گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از خانه ملت، علی نیکزاد ثمرین، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست نمایندگان مجلس با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص موضوع نحوه اجرای شیوه جدید قانون کالابرگ الکترونیک گفت: در این نشست موارد مربوطه برای اجرای قانون مورد بررسی قرار گرفت، خوشبختانه منابع مالی آن پیش بینی شده و دهک بندیهای لازم صورت میگیرد و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز گزارشی از اقدامات انجام شده نیز در این خصوص ارائه کردند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در ادامه نشست نیز نمایندگان نقطه نظرات خود را در خصوص دهک بندیهای صورت گرفته ارائه کرده و انتقادهایی که دراین خصوص نیز وجود دارد، بیان داشتند و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز گزارشی از اقدامات این وزارتخانه در خصوص نحوه دهک بندیها ارائه کرد.