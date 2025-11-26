به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از خانه ملت، علی نیکزاد ثمرین، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست نمایندگان مجلس با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص موضوع نحوه اجرای شیوه جدید قانون کالابرگ الکترونیک گفت: در این نشست موارد مربوطه برای اجرای قانون مورد بررسی قرار گرفت، خوشبختانه منابع مالی آن پیش بینی شده و دهک بندی‌های لازم صورت می‌گیرد و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز گزارشی از اقدامات انجام شده نیز در این خصوص ارائه کردند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در ادامه نشست نیز نمایندگان نقطه نظرات خود را در خصوص دهک بندی‌های صورت گرفته ارائه کرده و انتقاد‌هایی که دراین خصوص نیز وجود دارد، بیان داشتند و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز گزارشی از اقدامات این وزارتخانه در خصوص نحوه دهک بندی‌ها ارائه کرد.