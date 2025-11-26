پخش زنده
هیوندا با ۲۰۵ کیلومتر سرعت در محور خور- جندق توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس پلیس راه استان اصفهان گفت: در ادامه اجرای طرح ارتقا ایمنی تردد در جادههای برون شهری استان، مأموران گشت پلیس راه خور جندق، یک دستگاه هیوندا آزرا را که با سرعت ۲۰۵ کیلومتر بر ساعت در حال رانندگی بود، متوقف و راهی پارکینگ کردند.
سرهنگ علی مولوی افزود: بدون چشم پوشی با رانندگانی که با سرعتهای غیر مجاز و بحرانی تردد میکنند، برابر قانون به شدت برخورد و خودرو هم از ۳ روز تا یک ماه توقیف میشود.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین عوامل در بروز حوادث ناگوار و تصادفهای رانندگی، سرعتهای غیر مجاز است.