به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معصومه نوروزی گفت: بیشینه دمای هوا طی یک هفته گذشته با افزایشی برابر ۶.۱ درجه سانتی‌گراد، رکوردی کم‌سابقه برجای گذاشته است؛ این در حالی است که دمای کمینه در همین بازه زمانی یک درجه سردتر شده است و این تضاد حرارتی قابل توجه، بیانگر آشفتگی الگوی آب‌وهوایی منطقه است.

وی افزود: اختلاف دمای روز و شب، علاوه‌بر دشوار کردن پیش‌بینی‌های هواشناسی می‌تواند فشار زیادی بر اکوسیستم منطقه وارد کند.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری افزود» امروز شهرکرد با دمای ۱۰ درجه زیر صفر سردترین مرکز استان کشور گزارش شد.