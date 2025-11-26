به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ رضا کاظمی با اشاره به گزارشی مبنی بر حمل کالای قاچاق با یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس، گفت: ماموران پس از هماهنگی قضایی، حین کنترل نامحسوس خودرو‌های عبوری در محور شمال به جنوب خودروی اعلامی را پس از رویت با علائم هشدار دهنده و دستور ایست متوقف کردند که در ادامه در بازرسی از خودرو، ۷۲۴ قوطی نوشابه انرژی زای خارجی که اسناد و مدارک قانونی و معتبر گمرکی نداشت، کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی شهرستان رودبار با بیان اینکه ارزش ریالی کالای قاچاق کشف شده برابر نظر کارشناسان یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریال برآورد شده است، گفت: متهم ۴۴ ساله پس از تشکیل پرونده مقدماتی به مراجع قضایی معرفی شد.