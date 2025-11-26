به گزارش خبرگزاری صدا وسیما به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور ظهر امروز به استان بوشهر سفر کرد و در فرودگاه بین‌المللی خلیج فارس عسلویه مورد استقبال رسمی ارسلان زارع، استاندار بوشهر قرار گرفت.

وی در بدو ورود به استان بوشهر و در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پیرو سفر سال گذشتهِ ریاست محترم جمهوری، برنامه این است که پس از سفر رئیس‌جمهور، برای پیگیری آنچه مصوب کرده‌ایم، به استان آمده‌ایم تا پروژه‌هایی که قرار بوده افتتاح شوند و یا هزینه آن‌ها پرداخت شود را بررسی کنیم.

وی تصریح کرد: همچنین میزان پیشرفت فیزیکی مصوبات را ارزیابی می‌کنیم و به مسئولان استان خداقوت می‌گوییم.