معاون اجرایی رئیسجمهور و سرپرست ریاست جمهوری به استان بوشهر سفر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور ظهر امروز به استان بوشهر سفر کرد و در فرودگاه بینالمللی خلیج فارس عسلویه مورد استقبال رسمی ارسلان زارع، استاندار بوشهر قرار گرفت.
وی در بدو ورود به استان بوشهر و در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پیرو سفر سال گذشتهِ ریاست محترم جمهوری، برنامه این است که پس از سفر رئیسجمهور، برای پیگیری آنچه مصوب کردهایم، به استان آمدهایم تا پروژههایی که قرار بوده افتتاح شوند و یا هزینه آنها پرداخت شود را بررسی کنیم.
وی تصریح کرد: همچنین میزان پیشرفت فیزیکی مصوبات را ارزیابی میکنیم و به مسئولان استان خداقوت میگوییم.