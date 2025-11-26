پخش زنده
۸۰۰ فرآورده غیرمجاز از عطاری های مشهد کشف و ضبط شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره نظارت بر فرآوردههای طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در ششماهه نخست امسال، ۴۰ درصد بازرسیها منجر به کشف فرآوردههای غیرمجاز شد؛ که ۳۰ درصد آنها مربوط به قرصها و محصولات ترک اعتیاد بود.
جواد دانای باغکی افزود: در مجموع، ۸۰۰ فرآورده غیرمجاز به ارزش ۱۶ میلیارد ریال کشف و پروندهها به مراجع قضایی ارسال شده است.
وی گفت:عطاریها تنها مجاز به فروش گیاهان دارویی بهصورت مفردات هستند و عرضه هرگونه فرآورده ترکیبی یا آماده دارویی در این اماکن غیرقانونی است.