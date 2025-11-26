پخش زنده
فرمانده سپاه سردشت در همایش اقتدار بسیج گفت: تشکیل بسیج به فرمان امام خمینی (ره) سد محکمی در برابر رژیمهای استکباری بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مهاباد، سردارصمد محمد علیزاده در همایش بسیجیان سردشت در مسجد جامع این شهرستان ضمن گرامیداشت یادو خاطره شهدای سردشت گفت: بسیجیان در هر صحنهای برای دفاع از اسلام و انقلاب جانفشانی کردند.
وی با اشاره به ۵ آذر، سالروز تشکیل بسیج مستضعفین افزود: امام خمینی (ره) فرمودند ملتی که ۲۰ میلیون جوان دارد باید ۲۰ میلیون ارتش بسیجی داشته باشد.
فرمانده سپاه سردشت در ادامه بسیج را مجموعهای از پاکترین انسانها دانست و تصریح کرد: هدف ما حفظ فرهنگ ناب بسیجی و پاسداشت حماسه ۸ سال دفاع مقدس است.
سردار محمدعلیزاده تأکید کرد: پس از پیروزی انقلاب، دشمنان با فتنهها و توطئههای مختلف قصد ضربهزدن به نظام را داشتند و در جنگ تحمیلی نیز هم دشمنان برابر ایران اسلامی ایستادند، اما بسیج همانند سد محکمی در برابر آنان قد علم کرد.