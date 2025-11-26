به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مهاباد، سردارصمد محمد علی‌زاده در همایش بسیجیان سردشت در مسجد جامع این شهرستان ضمن گرامیداشت یادو خاطره شهدای سردشت گفت: بسیجیان در هر صحنه‌ای برای دفاع از اسلام و انقلاب جانفشانی کردند.

وی با اشاره به ۵ آذر، سالروز تشکیل بسیج مستضعفین افزود: امام خمینی (ره) فرمودند ملتی که ۲۰ میلیون جوان دارد باید ۲۰ میلیون ارتش بسیجی داشته باشد.

فرمانده سپاه سردشت در ادامه بسیج را مجموعه‌ای از پاک‌ترین انسان‌ها دانست و تصریح کرد: هدف ما حفظ فرهنگ ناب بسیجی و پاسداشت حماسه ۸ سال دفاع مقدس است.

سردار محمدعلی‌زاده تأکید کرد: پس از پیروزی انقلاب، دشمنان با فتنه‌ها و توطئه‌های مختلف قصد ضربه‌زدن به نظام را داشتند و در جنگ تحمیلی نیز هم دشمنان برابر ایران اسلامی ایستادند، اما بسیج همانند سد محکمی در برابر آنان قد علم کرد.