به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مهربان صادقی گفت:درصورت وجود تب درخردسالان وکودکان با پرهیز از خود درمانی، سریعا به مراکزخدمات جامع سلامت و دیگر مراکز درمانی مراجعه کنید.

وی افزود: با توجه به افزایش موارد آنفلوانزا در برخی نقاط کشور و روند ملایم صعودی در استان، مراقبت بیشتر از کودکان وسالمندان مورد تاکید است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکردگفت: رعایت نکات و شیوه نامه‌های بهداشتی از جمله شستشوی مکرر دست‌ها با آب و صابون، استفاده از ماسک، اجتناب از روبوسی و پرهیز از دست دادن و در آغوش گرفتن ضروری است.

صادقی افزود: رعایت فاصله یک و نیم متری از افراد بیمار یا دارای علائم تنفسی، استراحت کافی و تغذیه مناسب و حضور نیافتن افراد بیمار در محیط‌های عمومی از جمله مدرسه، محل کار و مکان‌های تجمعی حداقل سه تا پنج روز توصیه می‌شود.

به گفته وی انجام واکسیناسیون آنفلوانزا بخصوص در گروه‌های هدف (مادران باردار؛ سالمندان و افراد دارای بیماری زمینه‌ای و بیماری صعب العلاج) ضروری است.