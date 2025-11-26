نشست امروز اسلام آباد با حضور اندیشمندان و سخنان علی لاریجانی، نقشه راهی روشن برای آینده روابط ایران و پاکستان ترسیم کرد؛ آینده‌ای مبتنی بر امنیت و اعتماد متقابل.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ در ادامه سفر رسمی لاریجانی به اسلام‌آباد—سفری که از روز گذشته با دیدار‌های فشرده با نخست‌وزیر شهباز شریف، رئیس‌جمهور آصف علی زرداری و رئیس مجلس سردار ایاز صادق همراه بود—فضای سفارت جمهوری اسلامی ایران حال‌وهوایی متفاوت داشت.

نشستی صمیمانه، اما راهبردی با نخبگان پاکستانی؛ اندیشمندان، سفرا، دیپلمات‌ها و کارشناسان امنیتی که هرکدام تصویری از نگاه اسلام‌آباد به آینده منطقه را روایت کردند.

در ابتدای این نشست، سفیر کشورمان اهمیت این گفت‌و‌گو با نخبگان را یادآور شد؛ نشستی برای تحلیل تحولات اخیر منطقه و یافتن مسیر‌های تازه برای توسعه روابط تهران و اسلام‌آباد.

اما نقطه کانونی این رویداد، سخنان علی لاریجانی بود؛ جایی که او با لحنی صمیمی، اما صریح، از پیوند‌های عمیق فرهنگی، تاریخی و دینی دو ملت سخن گفت و تأکید کرد: ایران هیچ محدودیتی برای گسترش روابط با پاکستان قائل نیست.

وی همچنین در این نشست، پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای را برای مردم پاکستان ابلاغ کرد؛ پیامی درباره برادری، پیوند‌های فرهنگی و آینده مشترک دو ملت.

نخبگان پاکستانی در این نشست، تصویری همدلانه و حتی الهام‌بخش از روابط دوجانبه ارائه کردند. آنان تاکید داشتند که پیروزی ایران در مقابله با تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی، لحظه‌ای تاریخی برای جهان اسلام بود.

نشست امروز، فراتر از یک میزگرد تخصصی، صحنه‌ای از همگرایی فکری میان دو کشور بود؛ جایی که نخبگان پاکستانی و مسئولان ارشد ایرانی، هر دو یک پیام مشترک داشتند: ایران و پاکستان تنها دو همسایه نیستند؛ دو ملت برادرند که آینده امنیت و ثبات منطقه بدون همکاری آنها معنا پیدا نمی‌کند.