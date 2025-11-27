به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر گفت: در اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا، مأموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی شهرستان پس از اطلاع از دپوی مقدار قابل توجهی انواع سموم کشاورزی در یک انبار، موضوع را در دستور کار قرار دادند.

سرهنگ علی سبحانی افزود: پس از هماهنگی‌های لازم با مرجع قضائی، ماموران و کارشناسان اداره صنعت، معدن و تجارت به محل اعزام و انبار را بررسی کرده و محموله‌ای از انواع سموم شیمیایی و کشاورزی کشف شد.

وی ارزش این محموله را ۵۰ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: به علت ثبت نشدن سموم در سامانه جامع انبارها، برابر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سموم کشاورزی ضبط و پس از تشکیل پرونده مورد پیگیر قانونی قرار گرفت.