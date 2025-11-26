پخش زنده
۱۰۳ کیلوگرم تریاک در ایست و بازرسی شهرضا کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: مأموران انتظامی ایست و بازرسی شهید امامی شهرستان شهرضا با بررسیهای دقیق خود، خودرو حامل مواد مخدر را شناسایی کردند.
سردار حسین بساطی افزود: مأموران پلیس حاضردرصحنه، خودرو سواری را متوقف و در بازرسی از آن ۱۰۳ کیلو و ۱۵۰ گرم تریاک را کشف کردند.
وی با اشاره به شناسایی یک متهم در این عملیات ادامه داد: فرماندهی انتظامی اجازه نمیدهد، سودجویان برای رسیدن به اهداف شوم خود آسایش و امنیت مردم را خدشهدار کنند.