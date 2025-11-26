در اعتراض به مالیات بر مزرعه خانوادگی و مالیات بر ارث کشاورزان، امروز که لایحه بودجه دولت انگلیس ارائه می‌شود، کشاورزان و دامداران انگلیسی به لندن آمده‌اند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ با این که پلیس لندن اعلام کرده بود ورود تراکتور و ماشین آلات کشاورزی و دامداری به مرکز این شهر ممنوع است، شماری از کشاورزان با تراکتور به نزدیکی دفتر نخست وزیری و مجلس این کشور آمده‌اند که پلیس آنها را متوقف کرد.

عصر امروز به وقت محلی قرار است وزیر خزانه داری انگلیس لایحه بودجه این کشور را به مجلس این کشور ارائه دهد.

کشاورزان و دامداران معترض می‌گویند هدف شان از حضور اعتراض به رویکرد مالیاتی دولت علیه کشاورزان است و هدف شان را از حضور خود در خیابان‌های اطراف ساختمان نخست وزیری متوقف کردن رفت و آمد خودرو‌ها در مرکز لندن و شنیده شدن صدایشان اعلام کردند.

پیش از این پلیس لندن اعلام کرده بود کشاورزان از برپایی تظاهرات با ماشین آلات کشاورزی و دامداری و تراکتور‌های "آهسته" در روزی که بودجه در مچلس ارائه می‌شود، منع می‌شوند.

کشاورزان معترض به سیاست‌های مالیاتی دولت و افزایش مالیات بر ارث، وسایل نقلیه خود را که در شماری از آنها پرچم اتحادیه کشاورزان نصب شده بود به لندن رسانده‌اند. بر روی یکی از تراکتور‌هایی که در برابر مجلس انگلیس متوقف شده، نوشته شده است:"احمق‌ها به حزب کارگر رأی می‌دهند". پلیس لندن حدود ۲۰ نفر از کشاورزانی را که می‌خواستند با تراکتورهایشان در مجاورت مجلس انگلیس تردد کنند، متوقف کرد. بیش از ده تراکتور نیز در اطراف میدان ترافالگار پارک شده است. کشاورزان مدام بوق تراکتور را به صدا در می‌آورند و با حضور خود اختلال در آمد و شد خودرو‌های ایجاد کرده‌اند.

روزنامه ایوینینگ استاندارد نوشت: از ماه آوریل سال آینده میلادی دارایی‌های کشاورزان و دامداران تا یک میلیون پوند از پرداخت مالیات معاف خواهد بود و بیش از یک میلیون پوند، ۲۰ درصد مالیات خواهد داشت. کشاورزان و دامداران انگلیسی پیش از این نیز بار‌ها در اعتراض به این مالیات و سیاست‌های دولت درباره کشاورزان با تراکتور در خیابان‌های اطراف پارلمان و ساختمان نخست وزیری انگلیس دست به تجمع اعتراض آمیز زدند به لندن آمده بودند.