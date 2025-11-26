پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر سرتیپ «علیرضا صباحیفرد» فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتمالانبیاء (ص) با صدور پیامی سالروز بسیج مستضعفین را تبریک گفت.
متن این پیام به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
پنجم آذر، سالروز تشکیل سازمان بسیج مستضعفین، یادآور تدبیر راهبردی و آیندهنگرانه حضرت امام خمینی (ره) و تجلی ایمان، غیرت انقلابی و روحیه مردمی ملت بزرگ ایران است. به همین مناسبت، این روز پرافتخار را به همه بسیجیان غیور، جهادگران عرصه خدمت و رزمندگان بیادعای دفاع از امنیت کشور تبریک و تهنیت عرض میکنم.
بسیج، نهادی برخاسته از بطن مردم و ذخیرهای بیپایان از توان، ایمان و اراده ملی است که در همه میدانها، از دفاع مقدس تا امنیت پایدار، از سازندگی تا مدیریت بحران، نقشآفرینی درخشانی داشته و دارد. امروز نیز بسیجیان با روحیه جهادی، بصیرت انقلابی و آمادگی همیشگی، یکی از پایههای اصلی بازدارندگی و اقتدار دفاعی جمهوری اسلامی ایران به شمار میروند.
در عرصه پدافند هوایی، حضور نیروهای بسیجی و همکاری نزدیک آنان با یگانهای عملیاتی و تخصصی، جلوهای روشن از همافزایی، انضباط و مسئولیتپذیری ملی است؛ حضوری که بر استحکام سپر دفاعی کشور افزوده و امنیت آسمان ایران عزیز را بیش از پیش تضمین کرده است.
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و نام شهدای بسیج، از تلاش خالصانه همه بسیجیان عزیز قدردانی میکنم و امیدوارم این شجره طیبه، با تبعیت از فرامین فرمانده معظم کل قوا (مدظلهالعالی)، همچنان مظهر ایمان، ایثار، شجاعت و پیشرفت در ایران اسلامی باقی بماند.
فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتمالانبیاء (ص) کشور
سرتیپ علیرضا صباحیفرد