فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء (ص) در پیامی تأکید کرد: بسیج، نهادی برخاسته از بطن مردم و ذخیره‌ای بی‌پایان از توان، ایمان و اراده ملی است که در همه میدان‌ها، از دفاع مقدس تا امنیت پایدار، از سازندگی تا مدیریت بحران، نقش‌آفرینی درخشانی داشته و دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر سرتیپ «علیرضا صباحی‌فرد» فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء (ص) با صدور پیامی سالروز بسیج مستضعفین را تبریک گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

پنجم آذر، سالروز تشکیل سازمان بسیج مستضعفین، یادآور تدبیر راهبردی و آینده‌نگرانه حضرت امام خمینی (ره) و تجلی ایمان، غیرت انقلابی و روحیه مردمی ملت بزرگ ایران است. به همین مناسبت، این روز پرافتخار را به همه بسیجیان غیور، جهادگران عرصه خدمت و رزمندگان بی‌ادعای دفاع از امنیت کشور تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.

بسیج، نهادی برخاسته از بطن مردم و ذخیره‌ای بی‌پایان از توان، ایمان و اراده ملی است که در همه میدان‌ها، از دفاع مقدس تا امنیت پایدار، از سازندگی تا مدیریت بحران، نقش‌آفرینی درخشانی داشته و دارد. امروز نیز بسیجیان با روحیه جهادی، بصیرت انقلابی و آمادگی همیشگی، یکی از پایه‌های اصلی بازدارندگی و اقتدار دفاعی جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌روند.

در عرصه پدافند هوایی، حضور نیرو‌های بسیجی و همکاری نزدیک آنان با یگان‌های عملیاتی و تخصصی، جلوه‌ای روشن از هم‌افزایی، انضباط و مسئولیت‌پذیری ملی است؛ حضوری که بر استحکام سپر دفاعی کشور افزوده و امنیت آسمان ایران عزیز را بیش از پیش تضمین کرده است.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و نام شهدای بسیج، از تلاش خالصانه همه بسیجیان عزیز قدردانی می‌کنم و امیدوارم این شجره طیبه، با تبعیت از فرامین فرمانده معظم کل قوا (مدظله‌العالی)، همچنان مظهر ایمان، ایثار، شجاعت و پیشرفت در ایران اسلامی باقی بماند.

فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء (ص) کشور

سرتیپ علیرضا صباحی‌فرد