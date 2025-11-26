پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت عملکرد مدیریت استان قابل دفاع است شهباز حسنپور با تأکید بر اینکه آب خلیج فارس متعلق به همه مردم دیار کریمان است، خواستار اجرای خط دوم انتقال آب و رساندن آن به سایر شهرستانها و فلات مرکزی ایران شد
حسنپور به اقدامات انجامشده در حوزه گردشگری اشاره کرد و گفت: این اقدامات از جمله تأمین وام برای ۴۰ بومگردی در سال گذشته و پیگیری وام ۴۰ میلیارد تومانی برای یک پروژه نیمهتمام در ماهان است.
وی از پیگیریهای مداوم برای تحقق بیش از ۸۰ مصوبه راه و شهرسازی سخن گفت و افزود: حضور مسئولان در کرمان و راور برای پاسخگویی به مردم ادامه خواهد داشت
نماینده کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از کمتوجهی برخی وزارتخانهها به مصوبات دولت در استان کرمان، اعلام کرد: بخش عمده مطالبات و مشکلات مردم این استان را طی ۳۳ نامه رسمی به رییسجمهور ارائه کرده و پیگیریها همچنان ادامه دارد
نماینده کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پروژههای زیرساختی، آموزشی و خدماتی در استان با همکاری دولت، خیرین و بخش خصوصی در حال پیگیری است افزود
با همت مردم، شوراها و دهیاران، کمترین نرخ بیکاری در شهرستان کرمان محقق شده است. اما تکمیل زنجیره تولید، بستهبندی و سردخانه ضروری است و دولت باید با قدرت بیشتری وارد عمل شود.
وی همچنین به وضعیت اشتغال و شاخص فلاکت استان اشاره کرد: راور با ۹۹ درصد اشتغال در سال جاری رتبه دوم را کسب کرده است و کرمان از نظر تعداد شاغلان رتبه اول دارد، اما از نظر درصد اشتغال در رتبه دهم قرار داریم. دستگاههای نظارتی باید کنترل قیمتها را افزایش دهند و شرکتهای بزرگ معدنی خرید استان را در دستور کار قرار دهند.
حسن پور با اشاره به افتتاح پروژههای متعدد در حوزه بهداشت، درمان و راه افزود: سفر وزیر بهداشت یکی از پربرکتترین سفرها بود؛ بیش از یک همت پروژه در کرمان افتتاح و خدمات متعددی به مردم ارائه شد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی درباره روند پیگیری پروژهها افزود: این تلاشها نتیجه ۱۰ سال پیگیری مدیران کل صنعت و معدن و کارشناسان استان بوده و با همت استاندار و شورای نظارتی، پروژهها به ثمر رسیده و آثار مثبت آن در کل استان قابل مشاهده است.
وی با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساختهای مخابراتی راور گفت: با وزیر ارتباطات چندین نشست داشتیم. وضعیت مخابرات استان نزدیک به ۲ همت نیاز به سرمایهگذاری دارد که ظرف یک سال آینده باید انجام شود. فیبر نوری، سرعت اینترنت و حل مشکلات کسبوکارها نیز در دستور کار قرار گرفته است.
حسن پور با تاکید بر اینکه توسعه مدارس به ویژه در مناطق محروم در اولویت قرار دارد گفت: ۳۰ مدرسه جدید در شهر کرمان با کمک خیرین و دولت شروع شده است. هفته گذشته کلنگ اولین مدرسه زده شد و پیشبینی میکنیم سال آینده حداقل ۲۰ پروژه دیگر تکمیل شود.
وی همچنین به پروژههای شهری و راهها در کرمان اشاره کرد و افزود: بخشهای مهم شهری که بیش از ۲۰ سال رها شده بود، اکنون آماده افتتاح است. مسکن، شهرسازی، پلیس راه و حملونقل باید بدون منتظر ماندن برای حضور مقامات وزارتخانهها آغاز شوند
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، در ادامه با تأکید بر نقش نمایندگان و دستگاههای نظارتی در استان کرمان گفت: در امور معادن، راهها و پروژههای عمرانی، شورای تأمین، بازرسی دادگستری، دادستان، اداره اطلاعات، سپاه و استانداری همکاری کردهاند و برای اولین بار بیش از یک همت اعتبار برای شهرستان کرمان تخصیص یافته است.