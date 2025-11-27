پخش زنده
امروز: -
تردد سه میلیون و ۴۵۲ هزار و ۸۷۷ خودرو در آبان ماه در جادههای استان ثبت شد که در مقایسه با مدت مشابه گذشته ۱۰ درصد افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رییس مرکز مدیریت راههای اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان زنجان گفت: تردد سه میلیون و ۴۵۲ هزار و ۸۷۷ خودرو طی آبانماه در جادههای استان ثبت شد که در مقایسه با مدت مشابه گذشته ۱۰ درصد افزایش یافته است.
محمدی افزود: طبق اطلاعات دریافتی از دستگاههای تردد شمار برخط مستقر در مسیرهای استان از کل تردد ثبت شده در این مدت، ۲۵ درصد مربوط به وسایل نقلیه سنگین بوده است.
وی اضافه کرد: در این مدت بیشترین سهم تردد پلاکهای غیربومی در مسیرهای استان مربوط به استانهای تهران و آذربایجان شرقی و بیشترین تخلفات سرعت غیر مجاز در آزادراه زنجان - قزوین و بالعکس صورت گرفته است.
این مسوول ادامه داد: بیشترین ترافیک طی این مدت در مسیر شمالی آزادراه زنجان به قزوین با حدود ۹۷۱ هزار و ۷۹ وسیله نقلیه با نرخ متوسط یک هزار و ۳۴۹ تردد در ساعت ثبت شده است.
محمدی به وجود سامانههای ثبت تخلفات عبور و مرور و توزین در آزادراه زنجان - قزوین، زنجان - تبریز، ترانزیت زنجان - میانه و زنجان - تاکستان، سلطانیه - قیدار - همدان و بیجار - زنجان و دندی- زنجان اشاره کرد و گفت: طی مدت یاد شده ۲۰۸ هزار و ۴۴۴ تخلف سرعت غیرمجاز و ۱۱ هزار و ۲۵۸ تخلف اضافه بار ثبت و ارسال شده است.
به گفته وی، این تعداد حدود ۱.۲ درصد از ترددهای صورت گرفته در محورهای یاد شده بوده که نشانگر سهم قالب توجه سامانهها در کاهش تخلفات جادهای است.
رییس مرکز مدیریت راههای اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان زنجان خاطرنشان کرد:بیشترین مجموع تردد ورود و خروج به استان در روز دوم آبان با ۱۳۴ هزار خودرو ثبت شده است.
وی یادآور شد:سامانه ۱۴۱ برای اطلاع از وضعیت ترافیکی جادههای کشور و شرایط آب و هوایی مسیرها در دسترس تمامی کاربران جادهای است که میتوان با نصب نرم افزار آن یا با مراجعه به سایت www.۱۴۱.ir تصاویر دوربینهای نظارت جادهای را قبل و حین سفر مشاهده کرد و برنامه ریزی مناسب را انجام داد.