به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،قائم مقام کمیته امداد امام خمینی گفت: این جشنواره از حدود یک سال پیش با محوریت زندگی با آیه‌ها آغاز شده است و در ۲۱ رشته قرآنی، هنری و هم‌خوانی برگزار شد و ۴۳۷ هزار نفر از مددجویان و کارکنان کمیته امداد در آن ثبت‌نام و شرکت کردند.

جعفر صباغیان افزود: این جشنواره در سه رده سنی زیر دوازده سال، ۱۲ تا ۱۶ سال و بالای ۱۶ سال و در سه مرحله شهرستانی، استانی و کشوری برگزار شده است.

قائم مقام کمیته امداد امام خمینی گفت:از جمله رشته‌های این جشنواره؛ تحقیق، ترتیل، روان خوانی، حفظ عمومی، حفظ تخصصی، حفظ موضوعی، دعا خوانی، مداحی، قصه گویی، صحیفه سجادیه، نهج البلاغه، فهم قرآن، نقاشی، خوشنویسی، عکاسی، طراحی پوستر، صحت و قرائت نماز، اذان و احکام بود.

صباغیان ادامه داد: توانمندسازی قرآن‌آموزان انس و ارتقای دانش قرآنی مخاطبان و ایجاد انگیزه و اعتماد به نفس به واسطه رقابت سالم در مسابقات از اهداف اجرای این جشنواره بود.