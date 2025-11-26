پخش زنده
مدیر دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در استان همدان گفت: از شانزدهم آبان خدمات کنسولی و بین المللی در دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در این استان ارائه میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، اسماعیل بابایی راغب افزود: با توجه به اشتراکات فرهنگی و تاریخی، اولویت اصلی در توسعه روابط، کشورهای منطقه از جمله عراق، پاکستان، افغانستان، آذربایجان، ترکیه و کشورهای عربی است.
او تصریح کرد: دفتر وزارت امور خارجه با هدف تسهیل امور کنسولی و خدمات بینالمللی برای شهروندان، توسعه همکاریهای اقتصادی و فرهنگی با کشورهای خارجی، جذب سرمایهگذاران بینالمللی و تقویت دیپلماسی در استان همدان راه اندازی شده است.
مدیر دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در استان همدان افزود: ایجاد این دفتر گامی مؤثر در مسیر ارتقای جایگاه همدان بهعنوان محور ارتباطات منطقهای و بینالمللی کشور و بستری برای افزایش تعاملات برونمرزی استان ارزیابی میشود.