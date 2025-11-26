امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

وضعیت آب و هوای کشور ۱۴۰۴/۰۹/۰۵

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۰۵- ۱۷:۰۷
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
خط و نشان رئیس کل بانک مرکزی برای ملاکی بانک‌ها
خط و نشان رئیس کل بانک مرکزی برای ملاکی بانک‌ها
۱۴۰۴-۰۹-۰۲
ایست به اتلاف انرژی
ایست به اتلاف انرژی
۱۴۰۴-۰۹-۰۲
سنگ اندازی مقابل اجرای طرح حمایت از رانندگان اینترنتی
سنگ اندازی مقابل اجرای طرح حمایت از رانندگان اینترنتی
۱۴۰۴-۰۹-۰۲
آلودگی شدید هوا در تهران
آلودگی شدید هوا در تهران
۱۴۰۴-۰۹-۰۲
خبرهای مرتبط

پیش‌بینی کاهش دما در اردبیل

فعالیت سامانه بارشی از امشب در گلستان

افزایش بیش از دو درجه‌ای دما در چهارمحال و بختیاری

پیش‌بینی وضعیت به‌نسبت آرام برای بوشهر

هشدار زرد آلودگی هوا در سمنان تمدید شد

دمای هوا در کردستان کاهش می یابد

برچسب ها: وضعیت آب و هوای کشور ، هواشناسی
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 