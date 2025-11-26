پخش زنده
امروز: -
پنجم آذر ماه سالروز تشکیل بسیج است؛ میراثی ماندگار از بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی که تا امروز سپر ایران در برابر توطئهها و دشمنیها شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مهاباد، بسیج مستضعفین با فرمان امام خمینی رحمه الله در ۵ آذر ۱۳۵۸ تشکیل شد و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی در دی ۱۳۵۹ به صورت قانونی رسمیت پیدا کرد.
سازمانی که با اتکا به روحیه ایثار ومشارکت عمومی، نقشی کلیدی درصیانت ازارزشهای انقلاب وخدمترسانی اجتماعی داشته و همچنان بهعنوان بخش تأثیرگذاری در ساختار اجتماعی ایران شناخته میشود.
بسیج با تدبیر امام از دل مردم برخاست و قریب به چهار دهه هرچه در توان داشت را خالصانه فدای این ملت کرد. این بازوی پرتوان مردمی نشان داد که یک ذخیره ارزشمند برای روزهای سخت کشور است.