به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مهاباد، بسیج مستضعفین با فرمان امام خمینی رحمه الله در ۵ آذر ۱۳۵۸ تشکیل شد و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی در دی ۱۳۵۹ به صورت قانونی رسمیت پیدا کرد.

سازمانی که با اتکا به روحیه ایثار ومشارکت عمومی، نقشی کلیدی درصیانت ازارزش‌های انقلاب وخدمت‌رسانی اجتماعی داشته و همچنان به‌عنوان بخش تأثیرگذاری در ساختار اجتماعی ایران شناخته می‌شود.

بسیج با تدبیر امام از دل مردم برخاست و قریب به چهار دهه هرچه در توان داشت را خالصانه فدای این ملت کرد. این بازوی پرتوان مردمی نشان داد که یک ذخیره ارزشمند برای روز‌های سخت کشور است.