بسیج قوه قضائیه اعلام کرد: با ۱۷ هزار نیروی سازمانیافته، نقش فعال در مقابله با تهدیدات و اجرای برنامههای تحول دستگاه قضا داریم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجتالاسلام محمد تقیان، فرمانده مرکز مقاومت بسیج قوه قضائیه و وزارت دادگستری گفت: تشکیل بسیج به فرمان امام راحل از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی است و امروز حماسهآفرینیها و تلاشگریهای این نهاد ارزشمند و مردمی، در تمام عرصهها مشهود است.
فرمانده مرکز مقاومت بسیج قوه قضائیه و وزارت دادگستری با اشاره به اینکه برادران کارمند بسیجی قوه قضائیه امروز گردانهای بیتالمقدس را تشکیل دادهاند و خواهران کارمند بسیجی این مجموعه نیز، گردان کوثر را ایجاد کردهاند، افزود: ما در قوه قضائیه نزدیک به ۱۷ هزار بسیجی، شامل ۱۲ هزار بسیجی برادر و ۵ هزار بسیجی خواهر داریم.
تقیان گفت: ما بسیجیان قوه قضائیه تلاش میکنیم تفکر انقلابی و اسلام ناب محمدی (ص) را در عدلیه ترویج دهیم و در این مسیر تا ایجاد تمدن نوین اسلامی و تمدن معنوی و مهدوی، راه را ادامه خواهیم داد.
وی با اشاره به اینکه امروز حرکت بسیج در قوه قضائیه با قدرت و صلابت ادامه دارد، افزود: بسیجیان قوه قضائیه با تشکیل حلقههای تربیتی و فکری در حوزهها و پایگاهها، خود را در برابر تهدیدات سخت و نرم دشمن آماده میکنند.
فرمانده مرکز مقاومت بسیج قوه قضائیه و وزارت دادگستری با اشاره به اینکه بسیجیان قوه قضائیه امروز در سراسر کشور، با آمادگی کامل در برابر تهدیدات دشمن ایستادهاند، گفت: تفکر بسیج بن بست نمیشناسد و بسیجیان ثابت کردهاند در هر میدانی که قدم گذاشتهاند منشأ تحول بودهاند.
تقیان در ادامه به بیان نکاتی پیرامون اقدامات و فعالیتهای بسیجیان دستگاه قضا در خلال جنگ ۱۲ روزه پرداخت.
حجتالاسلام تقیان گفت: ما بسیجیان قوه قضائیه، سند تحول و تعالی دستگاه قضا و همچنین سند راهبردی اعتلای بسیج را متناسب با بیانیه گام دوم انقلاب در دستور کار خود قرار دادهایم و برای محقق کردن مفاد این دو سند از همه ظرفیتها استفاده میکنیم.
وی با اشاره به اینکه بسیجیان قوه قضائیه آماده هرگونه همکاری و فداکاری در عرصههای مورد نیاز برای خدمت به مردم کشور هستند، افزود: خواسته و تقاضای ما همکاری بیشتر و موسعتر زیرمجموعههای عدلیه با بسیج است.
حجتالاسلام «فاطمی امین» مسئول نمایندگی ولی فقیه در قوه قضائیه و وزارت دادگستری نیز طی سخنانی در این جلسه گفت: حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در مسئولیت تصدی ریاست دستگاه قضا، ترکیب کمنظیری را از عدالتمحوری، آیندهنگری، استواری بر ارزشهای بنیادین نظام انقلاب اسلامی و همچنین اولویتبندی هوشمندانه، ایجاد کرده است.
مسئول نمایندگی ولی فقیه در قوه قضائیه و وزارت دادگستری افزود: رئیس دستگاه قضا بر اجابت تقاضاها و خواستههای بسیج عدلیه، اهتمام ویژهای دارد.
حجتالاسلام فاطمیامین در ادامه به بیان توضیحاتی پیرامون وظایف و اقدامات نمایندگی ولی فقیه در قوه قضائیه و وزارت دادگستری در موضوعاتی همچون «ارزیابی وضعیت موجود»، «برگزاری جلسات تخصصی بصیرتی» و «نظارتگریهای هوشمند» پرداخت.
حمید نظری»، معاون اجرایی مرکز مقاومت بسیج وزارت دادگستری نیز در این جلسه گفت: ما برای هفته بسیج امسال، شعار محوری خستگیناپذیر در خدمت عدالت و امنیت را انتخاب کردهایم.
وی در ادامه به ذکر برخی اقدامات بسیج قوه قضائیه و وزارت دادگستری طی مدت اخیر از جمله راهاندازی پاسگاه فرماندهی مشترک مرکز بسیج قوه قضائیه و وزارت دادگستری با مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه و همچنین گشتهای پیرامونی بسیجیان حول ابنیه و اماکن قضائی پرداخت.
معاون اجرایی مرکز مقاومت بسیج وزارت دادگستری گفت: حضور بسیجیان در محل زندان اوین به فاصله کوتاهی از وقوع تهاجم رژیم صهیونیستی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، نقش بسزایی در کنترل وضعیت و هدایت مددجویان این ندامتگاه داشت.
نظری همچنین از برگزاری دوره آموزشی ۱۰۰ نفره برای خواهران بسیجی دستگاه قضا طی روزهای گذشته با اهداف اجرای بندهای مصوب پدافند غیرعامل خبر داد.