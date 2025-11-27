مدیر جهاد کشاورزی دزفول گفت: بیش از ۳۵۰ هزار تن از ۳۰ نوع محصول کشاورزی به ارزش تقریبی ۳۵۰ میلیون دلار در سال زراعی گذشته از دزفول به کشور‌های اوراسیا و حوزه خلیج فارس صادر شده است.

صادرات ۳۵۰ میلیون دلار محصول کشاورزی از دزفول به اوراسیا و حوزه خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بهروز قمرزاده در جریان مانور نظارت بر واحد‌های کنترل عوامل قرنطینه گیاهی بیان کرد: توسعه پایدار بخش کشاورزی نیازمند بازاریابی هدفمند و تقویت زیرساخت‌های قرنطینه‌ای است و ظرفیت بالای صادرات محصولات کشاورزی دزفول به عنوان یک فرصت ارزشمند برای ارزآوری، اشتغال‌زایی و توسعه پایدار بخش کشاورزی محسوب می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی دزفول بر لزوم ارتباط مستمر و گزارش‌دهی روزانه کلینیک‌های گیاهپزشکی در دوران اوج صادرات تاکید و بیان کرد: بازرسی دقیق محموله‌ها در محل سورتینگ و سردخانه و حضور نمایندگان کلینیک‌های گیاهپزشکی در این مراکز، ضامن جلوگیری از عودت محموله‌های صادراتی است.

قمرزاده گفت: ۹۵ سردخانه در زمینه سورتینگ محصولات کشاورزی، کلینیک گیاهپزشکی کددار قرنطینه در دزفول فعال است که بیانگر روند رو به رشد و اهمیت بالای این بخش در زنجیره تولید و تجارت محصولات کشاورزی این شهرستان است.

وی بیان کرد: این مانور با حضور معاونان سازمان حفظ نباتات کشور، کارشناسان مدیریت حفظ نباتات خوزستان و کارشناسان قرنطینه‌ای شهرستان با هدف تشدید رصد و پایش پست‌های قرنطینه‌ای، کلینیک‌های گیاهپزشکی و شرکت‌های ضدعفونی برگزار شد.

سالانه ۹۰ هزار هکتار زمین در دزفول کشت می‌شود که ۶۵ هزار هکتار آن آبی و ۲۵ هزار هکتار، دیم است؛ ۴۳ هزار هکتار از این میزان به کشت گندم اختصاص دارد.

این شهرستان دارای سالم‌ترین محصولات میوه و صیفی جات کشور بوده و برخی محصولات آن از جمله پرتقال در کشور صاحب نام هستند به همین دلیل ثبت جهانی پرتقال دزفول در فائو (سازمان جهانی خواربار و کشاورزی) در دستور کار جهاد کشاورزی دزفول قرار گرفته است.

یک میلیون و ۸۳۸ هزار تن محصولات زراعی، ۷۹ هزار تن محصولات باغی، چهار هزار و ۳۸۳ تن گوشت قرمز، ۳۳ هزار و ۳۲۳ تن شیر، ۳۱ هزار تن مرغ، یک هزار و ۵۱۰ تن تخم مرغ، یک هزار و ۴۷۸ تن عسل و ۲ هزار و ۱۹۰ تن انواع آبزیان سالانه در دزفول تولید می‌شود.

همچنین سالانه ۱۰۰ هزار تن ذرت دانه‌ای، یک میلیون و ۱۵۰ هزار تن سبزیجات، ۷۳ هزار تن مرکبات، ۳۰۰ هزارتن چغدرقند، یک میلیون و ۱۵۰ هزار تن علوفه، ۹۸ میلیون شاخه گل بریده و ۴۳ میلیون پیاز گل مریم در دزفول تولید می‌شود.

سالانه افزون بر ۲.۵ میلیون تن انواع محصولات زراعی و باغی در سطح شهرستان دزفول تولید می‌شود.