برخورد با تورهای غیرمجاز و فعالیت خودروهای سافاری غیراستاندارد در یزد
با هدف ساماندهی فعالیتها، پیشگیری از برگزاری تورهای غیرمجاز فعالان کمپهای گردشگری شهرستان یزد جلسه توجیهی کمپهای گردشگری یزد برگزار شد.
بهگزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد
، روابطعمومی ادارهکل میراثفرهنگی گردشگری وصنایعدستی استان یزد اعلام کرد: جلسه توجیهی فعالان کمپهای گردشگری شهرستان یزد با هدف ساماندهی فعالیتها، پیشگیری از برگزاری تورهای غیرمجاز و نظارت بر خودروهای سافاری غیراستاندارد، با حضور مسئولان مرتبط برگزار شد.
در این نشست، موضوع برخورد با تورهای گردشگری غیرمجاز مورد تأکید قرار گرفت و مسئولان بر ضرورت همکاری واحدهای گردشگری با دستگاههای نظارتی برای جلوگیری از فعالیت افراد فاقد مجوز رسمی تأکید کردند.
همچنین در بخش دیگری از جلسه، موضوع فعالیت خودروهای سافاری غیراستاندارد مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد واحدهای گردشگری تنها از خودروهای دارای استاندارد، بیمه و مجوزهای لازم استفاده کنند تا امنیت گردشگران تضمین شود.
در ادامه، مسئولان تأکید کردند که برگزاری هرگونه جشنواره، رویداد یا برنامه فرهنگی تنها با اخذ مجوزهای لازم از ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و پلیس اماکن امکانپذیر است و هرگونه فعالیت بدون مجوز، تخلف محسوب خواهد شد.
این جلسه با هدف افزایش هماهنگی، ارتقای سطح خدمات و استانداردسازی فعالیتهای گردشگری در شهرستان یزد برگزار شد.