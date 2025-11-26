به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مشاور رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در امور مدیریت پایدار جنگل‌ها امروز در همایش ملی جنگل که در دانشگاه لرستان برگزار شد با تأکید بر لزوم نگاه همه‌جانبه برای دستیابی به مدیریت پایدار اظهار کرد: مدیریت‌ها به شرطی پایدار خواهند بود که تمام مولفه‌ها در کنار هم ارتقا یابند.



نقی شعبانیان افزود: در دهه‌های گذشته تمرکز اصلی بر شاخص‌های اکولوژیکی بود، اما دنیا به این نتیجه رسید که این نگاه به تنهایی پایدار نیست. از این‌رو، امروزه شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی نیز در کنار شاخص‌های بوم‌شناختی در مدیریت جنگل مورد توجه قرار گرفته‌اند.



شعبانیان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تأمین ملزومات مدیریت پایدار، از صدور سند تک‌برگ برای بیش از ۹۹ درصد از عرصه‌های منابع طبیعی کشور خبر داد و عنوان کرد: حفظ یکپارچگی مالکیت این عرصه‌ها در اولویت سازمان قرار دارد و با پیگیری‌های قانونی، امسال اسناد این عرصه‌ها به نفع سازمان منابع طبیعی صادر شد.



وی با اشاره به وجود ادعا‌های مختلف درباره این عرصه‌ها افزود: متأسفانه شاهد ادعا‌های اوقافی برای جنگل‌ها و منابع طبیعی هستیم، اما سازمان منابع طبیعی بسیاری از این ادعاها، از جمله ادعای مربوط به کوه دماوند را رد کرده است.



مشاور سازمان منابع طبیعی، رویکرد اصلی این سازمان را «مدیریت مشارکتی» خواند و گفت: برای جنگل‌های زاگرس، «طرح‌های مدیریت مشارکتی جنگلداری اجتماعی» برنامه‌ریزی شده و از تمام سطوح در تصمیم‌گیری‌ها استفاده می‌شود.



شعبانیان با اشاره به طرح یک میلیارد درخت، این طرح را ظرفیتی بزرگ برای احیای جنگل‌های زاگرس عنوان کرد و افزود: در اجرای این طرح، از گونه‌های بومی استفاده خواهد شد.