پخش زنده
امروز: -
سی و هشتمین یادواره شهدای سنگرساز بی سنگر و مهندسی رزمی جهادسازندگی استانهای تهران و البرز ۶ آذر در گلزار شهدای بهشت زهرا برگزار میشود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ سی و هشتمین یادواره شهدای سنگرساز بی سنگر و مهندسی رزمی جهادسازندگی استانهای تهران و البرز با محور شهدای نوجوان ۶ آذر در گلزار شهدای بهشت زهرا برگزار میشود.
این مراسم پنجشنبه ۶ آذر از ساعت ۹ صبح در سالن دعای ندبه بهشت زهرا (سلام الله علیها) برگزار میشود. همزمان با برگزاری این مراسم، میدان ضلع جنوب شرقی قطعه ۴۰، به نام سنگرسازان بی سنگر نامگذاری میشود.
سردار جهادگر شهید حجت ملاآقایی، فرمانده مهندسی رزمی جهاد استان تهران، دوم آذر سال ۱۳۶۶ در شلمچه بر اثر اصابت ترکش خمپاره شهید شد.