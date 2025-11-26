پخش زنده
امروز: -
سخنگوی دولت گفت: کسانی که بیش از یک خودرو دارند فقط برای یکی از خودروها سهمیه اول و دوم سوخت دریافت میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مهاباد، تغییر قیمت بنزین آزاد با کارت سوخت جایگاهها دیروز از طرف دولت ابلاغ شد و از پانزدهم آذر ماه اجرا میشود.
به گفته سخنگوی دولت، بنزین با کارت سوخت جایگاهها لیتری پنج هزارتومان از نیمه آذر عرضه میشود و سهمیه اول و دوم بنزین یعنی ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی تغییری نمیکند.
خانم مهاجرانی همچنین گفت: سهمیه اول و دوم خودروهای پلاک دولتی و ماشینهای خارجی نیز حذف میشود و به خودروهای وارداتی و نوشماره هم سهمیه تعلق نمیگیرد و باید بنزین ۵ هزار تومانی بزنند.
سخنگوی دولت هدف از اجرای این طرح را استفاده حداکثری از کارت سوخت شخصی، کاهش استفاده از کارت اضطراری جایگاهداران و جلوگیری از قاچاق سوخت اعلام کرد.