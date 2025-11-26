به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مراسم قرعه کشی مرحله یک هشتم نهایی مسابقات جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور یادواره آزاد سازی خرمشهر عصر امروز در محل سالن روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران با حضور مسئولان سازمان لیگ، نمایندگان تیم‌های حاضر در این مرحله و اهالی رسانه برگزار شد و تیم ملوان بندرانزلی در ورزشگاه سیروس قایقران انزلی میزبان تیم مس شهر بابک خواهد بود.

برنامه مسابقات متعاقبا اعلام خواهدشد.