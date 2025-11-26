پخش زنده
فرماندار ترکمانچای در جلسه شورای ترافیک، استقرار اداره پلیس راهنمایی و رانندگی را در این شهرستان خواستار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، حسن سلیمی با اشاره به منفک شدن ترکمانچای از شهرستان میانه، بر ضرورت استقرار و آغاز به کار اداره راهنمایی و رانندگی در این شهرستان تأکید کرد.
سلیمی با بیان اینکه مشکلات ترافیکی در سطح شهر به یکی از دغدغههای اصلی مردم تبدیل شده است گفت: مطالبه عمومی شهروندان، ساماندهی عبور و مرور و حضور فعال پلیس راهنمایی و رانندگی در ترکمانچای است.
وی همچنین افزایش علائم راهنمایی و رانندگی را در جادههای مواصلاتی شهرستان، بهویژه در مسیرهای روستایی ضروری دانست و افزود: ایمنسازی جادهها و نصب علائم هشداردهنده میتواند نقش مهمی در کاهش حوادث و ارتقای امنیت ترافیکی ایفا کند.