فرماندار ترکمانچای در جلسه شورای ترافیک، استقرار اداره پلیس راهنمایی و رانندگی را در این شهرستان خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، حسن سلیمی با اشاره به منفک شدن ترکمانچای از شهرستان میانه، بر ضرورت استقرار و آغاز به کار اداره راهنمایی و رانندگی در این شهرستان تأکید کرد.

سلیمی با بیان اینکه مشکلات ترافیکی در سطح شهر به یکی از دغدغه‌های اصلی مردم تبدیل شده است گفت: مطالبه عمومی شهروندان، ساماندهی عبور و مرور و حضور فعال پلیس راهنمایی و رانندگی در ترکمانچای است.

وی همچنین افزایش علائم راهنمایی و رانندگی را در جاده‌های مواصلاتی شهرستان، به‌ویژه در مسیر‌های روستایی ضروری دانست و افزود: ایمن‌سازی جاده‌ها و نصب علائم هشداردهنده می‌تواند نقش مهمی در کاهش حوادث و ارتقای امنیت ترافیکی ایفا کند.