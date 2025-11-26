مدیر عامل شرکت توزیع برق یزد: برای مدیریت ناترازی برق در استان، همه صنایع، باید دست به دست هم دهند و در تأمین برق پایدار مشارکت کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمد جواد جلیلی در همایش توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر با اشاره به اهمیت استفاده صنایع از انرژی‌های خورشیدی گفت: برای مدیریت ناترازی برق در استان، همه صنایع، بخش‌های خانگی، تجاری و اداری باید دست به دست هم دهند و در تأمین برق پایدار مشارکت کنند.

وی با بیان اینکه ۵۵ درصد مصرف استان مربوط به بخش صنعت است افزود: پیک مصرف برق استان حدود یکهزار و ۲۰۰ مگاوات است که سهم صنایع از این میزان حدود ۷۵ درصد است، اگرچه تابستان گذشته با خاموشی‌های مقطعی مواجه شدیم، اما باید با همکاری مشترک بتوانیم از این چالش در آینده عبور کنیم.

جلیلی با تأکید بر اهمیت استفاده از انرژی خورشیدی در صنایع افزود: در استان تاکنون حدود ۳۵۰ مگاوات ظرفیت خورشیدی در صنایع ایجاد شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق یزد ادامه داد: بهترین فرصت برای صنایع، استفاده از سقف کارخانه‌ها یا فضا‌های موجود برای نصب پنل‌های خورشیدی است حتی در صورت نیاز به تعمیر یا نگهداری، هزینه آن مطابق قوانین قابل تأمین است.

وی با اشاره به آمار نیروگاه‌های خورشیدی استان یزد گفت: اکنون حدود ۱۰۳ مگاوات انرژی خورشیدی در سطح شبکه توزیع و بیش از ۱۱۰ مگاوات در برق منطقه‌ای استان در مدار قرار دارد با حمایت و همکاری صنایع و تلاش همکاران شرکت توزیع برق، امیدواریم بتوانیم چالش‌های ناترازی برق را مدیریت کرده و مصرف پایدار انرژی را در سال جاری تحقق بخشیم.

جلیلی ادامه داد: تاکنون بیش از ۳۵ شرکت و صنعت نسبت به اخذ موافقت نامه و پروانه احداث جهت پوشش ماده ۱۶ و تهاتر صنایع (خودتامین) اقدام نموده‌اند که معادل ۱۴۰ مگاوات می‌باشد.

وی ضمن قدردانی از حضور صنایع و انجمن‌های مرتبط افزود: ما آماده هرگونه همکاری با صنایع برای نصب و بهره‌برداری از انرژی خورشیدی هستیم تا هم مصرف انرژی کاهش یابد و هم از خاموشی‌ها جلوگیری شود.