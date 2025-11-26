معاون اول رئیس جمهور در نشست کارگروه مصوبه بنزین، گفت: در همه طرح‌های اصلاح ساختاری با تعامل مردم و مشورت نخبگان، اقدام کردیم و دولت آمادگی دارد در این کارگروه و ادامه اجرای طرح، اصلاحات لازم را در صورت نیاز انجام دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای عارف در نشست کارگروه مصوبه بنزین با بیان اینکه دولت چهاردهم از همان روز‌های ابتدای کار در چارچوب برنامه‌های مصوب در برنامه هفتم پیشرفت، اسناد بالادستی و سیاست‌ها و وعده‌های انتخاباتی آقای پزشکیان حرکت کرده است، اظهار داشت: اصلاح ساختاری از آغاز به کار دولت به‌طور جدی در دستور کار قرار گرفته و راهبرد ما در این مسیر این است که تشکیلات دولت در حد ضرورت، محدود، کارآمد، پویا و با بهره‌وری بالا شود و پایداری نسبی نیز در وضع اقتصادی کشور به‌وجود آید.

معاون اول رئیس جمهور با توجه به اینکه در همه اقدامات، اصلاحات ساختاری و قیمت‌ها، آسیب نزدن به معیشت مردم یا اجرای ساز و کارهای جبرانی مانند کالابرگ در برنامه‌های اقتصادی دولت قرار گرفت، تصریح کرد: کاهش و مهار کردن تورم و افزایش رشد اقتصادی با وجود اوضاع آغاز به کار دولت و همچنین تحمیل جنگ خشن رژیم صهیونیستی با همکاری آمریکا، در دستور کار دولت در کنار طرح‌های اصلاح ساختاری و قیمت‌ها بوده است که در این مسیر گام‌های خوبی برداشتیم.

عارف با تأکید بر اینکه راهبرد دولت بر این مبنا بوده است که در همه طرح‌های اصلاح ساختاری با تعامل مردم، نخبگان و مشورت اقدام کنیم، گفت: درباره ناترازی بانک‌ها که برای مدت‌ها جمع‌بندی دولت بود و در تجارب مشابه قبلی شاهد بودیم که مردم نگران منابع خود شدند، اما این بار مردم متوجه شدند در انحلال یکی از بانک‌ها هیچ اتفاقی برای منابع آنان نیفتاده است و با یک ساز و کار اصولی، منطقی و حساب شده به یک بانک معتبر منتقل شد که این اقدام و طرح دولت، تصادفی نبود، بلکه در نشست‌های متعدد، بار‌ها تصمیم‌گیری و ارزیابی شد.

معاون اول رئیس‌ جمهور درباره راهبرد دولت در زمینه بنزین، تأکید کرد: در حال حاضر، تولید بنزین در روز ۱۲۰ میلیون لیتر است و این پرسش مطرح می‌شود که آیا اجازه و اختیار داریم که بنزین را با قیمت لیتری ۶۰ سنت وارد کنیم و به مبلغ ۱۵۰۰ تومان بفروشیم؟

عارف ادامه داد: پرسش دیگر این است که بنزین به گونه‌ای در جامعه تبیین شده که هزینه‌ها در کشور به بنزین ارتباط پیدا کرده است و اگر دقت کافی در این زمینه به عمل نیاید، یک تصمیم احساسی، آثار تورمی غیرمنطقی خواهد داشت و مردم، زیر فشار قرار می‌گیرند.

وی با توجه به نشست‌های متعدد دولت درباره مصوبه جدید بنزین، تصریح کرد: حداقل برای مدت ۷ ماه، یک کارگروه زبده و برجسته درباره مصوبه جدید بنزین، تشکیل و تصمیمات مختلف، بررسی، اصلاح و مقرر شد، اقدامات اولیه و حداقلی با راهبرد کاهش واردات داشته باشیم که البته واردات صفر بنزین، جزو راهبرد‌ها و اقدامات اصلی دولت است.

معاون اول رئیس‌ جمهور، همچنین به تعامل با نخبگان، کارشناسان و همه دستگاه‌ها برای ابلاغ مصوبه بنزین، اشاره کرد و گفت: پس از تصمیم دولت درباره این مصوبه، بار دیگر در نشست‌های دولت بررسی کردیم و پس از آن در سطح جامعه مطرح شد؛ البته دولت آمادگی دارد در کارگروه مصوبه بنزین و ادامه اجرای این طرح در صورت نیاز، اصلاحات لازم را انجام دهد.

عارف با توجه به اینکه مصوبه بنزین، مربوط به خودرو‌های سهمیه دولتی، لوکس (مجلل) و گران‌قیمت وارداتی، مناطق آزاد و خودروهای صفر نوشماره تولید داخل است، اضافه کرد: سهمیه اصلی ۱۶۰ لیتری بنزین با قیمت ۱۵۰۰ تومان و ۳۰۰۰ تومان را که بر اساس تولید داخلی بنزین انجام می‌شود، حفظ کرده‌ایم و بقیه که بیش از سهمیه، نیاز بنزینی دارند، با قیمت ۵۰۰۰ تومان، آن را خریداری خواهند کرد.

معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه طرح بنزین دولت، هیچ ارتباطی با طرح واردات بنزین سوپر (ویژه) ندارد، گفت: در برنامه هفتم پیشرفت برای بنزین سوپر (ویژه) با نرخ آزاد و از طرف بخش خصوصی، مجوز‌ها داده شده است و این طرح مصوب در برنامه هفتم پیشرفت، هیچ ارتباطی با مصوبه جدید بنزین در دولت ندارد، زیرا این طرح بر اساس قیمت تمام شده و سود عادلانه برای مردم، انجام می‌شود.

عارف اظهار داشت: وزارت نفت، پس از بررسی‌ها در چند ماه متوالی و با در نظر گرفتن وضع مناسب، طرح بنزین سوپر (ویژه) را با نرخ اعلامی، اجرا می‌کند.

معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: دولت برای اینکه تصمیمات منطقی باشد، نظرات مردم را در اجرای طرح جدید بنزین، اخذ می‌کند و در صورت لزوم، اصلاحات انجام می‌شود؛ کارگروه مصوبه بنزین، شامل مسئولان ارشد اقتصادی و مربوط اختیارات لازم برای اصلاحات را دارند یا در صورت نیاز، این اختیار به هیئت دولت داده خواهد شد.

عارف با تأکید بر اینکه مصوبه دولت درباره بنزین با همکاری مردم اجرایی می‌شود که نوعی اصلاح ساختاری در جهت کاهش واردات است، گفت: برنامه و راهبرد دولت در یک‌سال گذشته، اجرای اصلاحات ساختاری و قیمت‌ها بر این مبنا بوده است که درآمد‌های حاصل را صرف معیشت مردم کند که در این طرح بنزینی دولت نیز درآمد به‌دست‌آمده در قالب کالابرگ به‌طور منظم ارائه می‌شود.

معاون اول رئیس‌ جمهور با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی همه دست‌اندرکاران این طرح، اظهار داشت: واردات بنزین برای دولت، لیتری ۶۰ سنت تمام می‌شود، این در حالی است که در روز نخست جنگ ۱۲ روزه، مصرف بنزین به بالاتر از ۱۹۰ میلیون لیتر در روز رسید، اما تولید بنزین داخلی ۱۳۰ میلیون لیتر در روز است و ۶۰ میلیون لیتر بقیه با قیمت ۶۰ سنت وارد شد و به نرخ ۱۵۰۰ تومان و ۳۰۰۰ تومان در دسترس مردم قرار گرفت؛ آیا مردم به ما اجازه می‌دهند که به این صورت ادامه دهیم؟ این منابع، انفال و ثروت ملی است.

عارف تصریح کرد: برنامه دولت برای اجرای طرح‌ها بر این استوار است که گام به گام و با اخذ نظر کارشناسان و تعامل مردم، حرکت کنیم.

همچنین در این نشست که وزیران نفت، کشور و امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، دبیر هیئت دولت، رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی و مسئولان مربوطه حضور داشتند، مقرر شد که گروه اجرایی زیر نظر کارگروه مصوبه بنزین، تشکیل شود.

گفتنی است، حاضران این نشست در ادامه به تشریح نظرها، ارزیابی‌ها و پیشنهادهای خود درباره اجرای این مصوبه پرداختند.