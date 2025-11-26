هفتمین همایش ملی جنگل‌های ایران با موضوع حفظ مالکیت واحد و مدیریت یکپارچه و جنگلداری اجتماعی با تأکید بر زاگرس در دانشگاه لرستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، رئیس دانشگاه لرستان درهفتمین همایش ملی جنگل ایران در دانشگاه لرستان گفت: رئیس دانشگاه لرستان گفت: جنگل‌های زاگرس با وسعت پنج میلیون هکتار و تراکنش ۱۱ استان حدود ۴۰ درصد جنگل‌های کشور هستند.

مهرداد دادستانی افزود: زاگرس تنها جنبه زیست محیطی ندارد بلکه یکی از قدیمی‌ترین بستر‌های شکل گیری فلات ایران است و این جنگل‌ها با چالش‌هایی مواجه شده که آتش سوزی، تهدیدات و بیماری‌ها نیازمند توجه جدی به زاگرس و این جنگل‌ها است.

دادستانی گفت: دانشگاهیان با برگزاری اینگونه همایش‌ها حساسیت‌هایی برای رفع مشکلات ایجاد خواهند کرد و رفع تهدیدات آفات و گرد و غبار نیز بسیار تاثیرگذار است.

وی افزود: تعامل دانشگاه و مردم می‌تواند بسیاری از این معضلات را برطرف کند و جوانان با حس مسولیت پذیری می‌توانند در راستای رفع مشکلات جنگل‌های زاگرس گام‌های موفقیت امیزی بردارند.

دادستانی با اشاره به وسعت یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار جنگل‌های زاگرس در لرستان اظهار داشت: ۲۰درصد جنگل‌های زاگرس در لرستان وجود دارد و این جنگل‌ها با چالش‌هایی مواجه هستند و نیازمند دانش جنگل داری و مشارکت مردم هستند.

به گفته وی ۱۵۰ مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال شد که در نهایت ۱۰ مقاله برای ارائه در همایش پذیرفته شد.

مشاور رئیس سازمان منابع طبیعی کشور نیز در این همایش با اشاره به موضوع مدیریت پایدار جنگل‌ها، به چالش‌های پیش‌روی این عرصه پرداخت.

نقی شعبانیان با هشدار نسبت به ادعا‌های اوقافی درباره جنگل‌ها و منابع طبیعی، گفت: متأسفانه ادعای اوقافی جنگل‌ها و منابع طبیعی را شاهد هستیم، اما سازمان منابع طبیعی در همین شرایط، بسیاری از این ادعاها، از جمله ادعای مربوط به کوه دماوند را رد کرده است.

مشاور رئیس سازمان منابع طبیعی کشور در ادامه با تقدیر از مشارکت و فداکاری جوامع محلی در حفاظت از جنگل‌ها، افزود: جوامع محلی خوبی داریم که جانشان را برای حفظ جنگل می‌دهند. در استان لرستان، شهید «عبداللهی» را داریم که سال گذشته در راه حفاظت از جنگل‌ها به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

شعبانیان در بخش دیگری از سخنان خود به طرح یک میلیارد درخت اشاره کرد و آن را ظرفیتی مناسب برای احیای جنگل‌های کشور دانست.