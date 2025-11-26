پخش زنده
استاندار اردبیل در جریان همایش بینالمللی سرمایهگذاری در استان، با هیأتهای اقتصادی کشورهای مختلف دیدار و ظرفیتها و محورهای همکاری در بخشهای مختلف را با هدف جذب سرمایهگذار و ایجاد رونق تولید و کسب و کار تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، مسعود امامی یگانه چهارشنبه عصر در دیدار با هیأت اقتصادی جمهوری آذربایجان، با اشاره به نزدیکی ملتهای دو کشور و علاقهمندی دولت چهاردهم به توسعه همکاریهای اقتصادی گفت: بر اساس تکلیف دولت، استانداران مالک فرآیند سرمایهگذاری هستند و پس از شناسایی اهلیت سرمایهگذاران، امکانات و زیرساختهای لازم برای فعالیت آنها فراهم میشود.
وی افزود: ارتباط با جمهوری آذربایجان از مطالبات جدی مردم استان اردبیل است و در این چهارچوب، موضوع بازگشایی تردد مرزی و اولویتهای اقتصادی و تجاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی استان در دستور کار قرار گرفته است.
استاندار اردبیل در دیدار با هیأت تجاری هند و نمایندگان کمیسیون اقتصادی سازمان ملل در شبهقاره نیز با تأکید بر اولویتدار بودن توریسم درمانی در استان اظهار کرد: تبادل گردشگر و توسعه شبکه پروازی از اردبیل توسط بخش خصوصی در حال پیگیری است.
امامی یگانه خاطرنشان کرد: زیرساختها و زمین مورد نیاز برای احداث مجتمعهای توریسم درمانی، بیمارستان و هتلبیمارستان در استان اردبیل فراهم است.
وی در دیدار با هیأت اقتصادی عراق با اشاره به آمادگی استان برای معرفی ۳۰۴ طرح سرمایهگذاری در بخشهای مختلف، تصریح کرد: در زمینه فناوری اطلاعات، تولید کود فسفات و نیز صادرات محصولات کشاورزی گلخانهای، غلات و تولیدات صنعتی آمادگی کامل در استان برای همکاری وجود دارد.
استاندار اردبیل در گفتوگو با هیأت اقتصادی چین، با اشاره به اقدامات دولت در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، اعلام کرد: آمادگی کامل برای همکاری و فاینانس احداث نیروگاههای خورشیدی و تجدیدپذیر با حمایت صندوق توسعه ملی وجود دارد.
امامی یگانه همچنین در دیدار با هیأت بازرگانی روسیه، موقعیت مرزی استان و دسترسی آن به روسیه، اوراسیا و اروپا را ظرفیت مهمی برای تجارت و سرمایهگذاری دانست و افزود: ارتقای ارتباطات اقتصادی با کشورهای منطقه هدف از اهداف اصلی این همایش است.
وی با اشاره به اختیارات ویژه استانداران مرزی در حوزه تجارت گفت: چهار درصد محصولات کشاورزی کشور در اردبیل تولید میشود و بزرگترین شهرک گلخانهای کشور نیز در استان راهاندازی خواهد شد.
استاندار اردبیل جلوگیری از خامفروشی و توسعه صنایع تبدیلی را از سیاستهای اصلی استان عنوان کرد و افزود: ظرفیت بالای دامپروری و تولیدات باغی، زمینه مناسب توسعه صنایع فرآوری و صادرات فرآوردههای لبنی را فراهم کرده است.
امامی یگانه همچنین ظرفیت منطقه آزاد تجاری صنعتی، گمرک بیلهسوار و مشوقهای مناطق آزاد را از دیگر مزیتهای سرمایهگذاری در استان اردبیل برشمرد.
وی در دیدار با هیأت تجاری ترکیه و نماینده استان وان در مجلس این کشور نیز گفت: این همایش فرصتی برای آغاز همکاریهای جدید است و اردبیل از ظرفیتهای متعدد گردشگری، اقتصادی و صنعتی برخوردار است.
استاندار اردبیل اضافه کرد: بستر مناسب و امنیت سرمایهگذاران در استان فراهم است و فهرست ظرفیتهای صادراتی منطقه در اختیار فعالان اقتصادی ترکیه قرار میگیرد.
امامی یگانه تأکید کرد: جلسات کارشناسی میان اتاقهای مشترک و بخش خصوصی بهصورت مستمر برگزار میشود تا مراودات تجاری میان دو کشور افزایش یابد.
همایش بینالمللی سرمایهگذاری در اردبیل از پنجم تا هفتم آذرماه با حضور هیاتهای اقتصادی خارجی و داخلی در اردبیل در حال برگزاری است و همزمان با آن نمایشگاه اردبیل اکسپو ۲۰۲۵ برای معرفی ظرفیتهای استان نیز دایر شده است.