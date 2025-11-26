پخش زنده
مدیرکل اقتصاد و دارایی آذربایجان شرقی گفت: تا امروز ۲۰۰ میلیارد تومان از مولدسازی به فروش رفته است که برای بیمارستان مرند و طرح ۱۵۰۰ تختخوابی تبریز هزینه شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، نقی زهی با بیان اینکه ۳۵۰ واحد دولتی به ارزش ۴۰ هزار میلیارد تومان برای مولدسازی شناسایی شدهاند اظهار کرد: تا امروز تنها ۲۰۰ میلیارد تومان از این به فروش رفته که برای بیمارستان مرند و طرح ۱۵۰۰ تختخوابی تبریز هزینه شده است.
وی با اشاره به استقبال سرمایهگذاران بخش خصوصی گفت: در گذشته طرحهای مشارکتی موفقی اجرا شد و امروز نیز سرمایهگذارانی اعلام آمادگی کردهاند که در برابر تملک یک مدرسه فرسوده، ۵۰ مدرسه نو احداث کنند.
زهی تأکید کرد: برخلاف برخی برداشتها، مولدسازی بهترین راهکار برای تبدیل داراییهای راکد به سرمایه مولد است و بههیچوجه بهمعنای فروش اموال برای پرداخت حقوق کارکنان یا تاراج بیتالمال نیست.