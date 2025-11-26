پخش زنده
فرمانده انتظامی رستم از توقیف یک دستگاه وانت نیسان و کشف ۴۰ راس گوسفند بدون مجوز در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ سیدعبدالمحمد نازیدوک گفت: ماموران انتظامی به یک دستگاه وانت نیسان حامل احشام مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.
او افزود: ماموران انتظامی در بازرسی از این خودرو ۴۰ راس گوسفند قاچاق را کشف کردند.
فرمانده انتظامی رستم با بیان اینکه کارشناسان ارزش احشام کشف شده را ۴ میلیارد ریال برآورد کردند، بیان کرد: راننده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.