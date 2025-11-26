به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ سیدعبدالمحمد نازیدوک گفت: ماموران انتظامی به یک دستگاه وانت نیسان حامل احشام مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

او افزود: ماموران انتظامی در بازرسی از این خودرو ۴۰ راس گوسفند قاچاق را کشف کردند.

فرمانده انتظامی رستم با بیان اینکه کارشناسان ارزش احشام کشف شده را ۴ میلیارد ریال برآورد کردند، بیان کرد: راننده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.