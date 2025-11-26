روابط ایران و روسیه در مسیر توسعه و تعمیق قرار دارد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نشست وبیناری گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و دومای دولتی فدراسیون روسیه روز (سه‌شنبه ۴ آذرماه) به ریاست ابراهیم رضائی و همتای روسی برگزار شد و دو طرف درباره گسترش همکاری‌های دوجانبه و مورد علاقه طرفین گفت‌و‌گو کردند.

ابراهیم رضائی در ابتدای این نشست وبیناری، با ابراز خرسندی از گفت‌و‌گو با همتای روس خود، رایزنی‌های منظم پارلمانی را عامل تقویت حرکت رو به رشد روابط تهران– مسکو دانست.

رئیس گروه دوستی پارلمانی کشورمان با اشاره به گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و منطقه‌ای، سند جامع مشارکت راهبردی دو کشور را «چارچوبی برای دستیابی به بالاترین سطح همکاری‌ها» عنوان کرد و گفت: روابط ایران و روسیه، فارغ از تحولات جاری، در مسیر توسعه و تعمیق قرار دارد.

وی همچنین از حمایت‌های روسیه در سازمان ملل متحد، به‌ویژه در موضوع بازگشت غیرقانونی تحریم‌ها و نیز محکومیت قطعنامه اخیر شورای حکام، قدردانی کرد.

رضائی با انتقاد از سوءاستفاده غرب از مفهوم حقوق بشر برای فشار بر کشور‌های مستقل، تأکید کرد ایران و روسیه می‌توانند با همراهی کشور‌های دیگر، مسیر مشترکی برای مقابله با این رویکرد ایجاد کنند.

ابراهیم رضائی، در پایان این نشست وبیناری همچنین بر استفاده بیشتر از ظرفیت‌های بریکس، سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای تقویت همکاری‌های دوجانبه تأکید کرد.

رئیس گروه دوستی پارلمانی دومای دولتی فدراسیون روسیه نیز در این نشست وبیناری، بر اهمیت تداوم گفت‌و‌گو‌های منظم بین دو پارلمان تأکید کرد و روابط مسکو و تهران را «رو به گسترش و راهبردی» دانست.

وی، با ابراز خرسندی از این نشست، گفت: همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های مختلف در سال‌های اخیر شتاب بیشتری گرفته و پارلمان‌های دو کشور نقش مهمی در تسهیل این روند دارند.

ولادیمیر واسیلیف، با اشاره به اجرای سند جامع مشارکت راهبردی میان دو کشور، این سند را «مبنایی پایدار و بلندمدت» برای توسعه همکاری‌ها توصیف کرد و تأکید نمود: «روابط روسیه و ایران بر پایه اعتماد و منافع مشترک بنا شده و از تحولات بین‌المللی تأثیرپذیری حداقلی دارد.»

واسیلیف، در پایان بر استمرار تماس‌ها و برنامه‌ریزی برای نشست‌های آتی تأکید کرد و گفت‌و‌گو‌های امروز را «گامی مثبت در مسیر تقویت روابط پارلمانی دو کشور» خواند.