فرمانده نیروی زمینی ارتش با بیان اینکه بسیج، نقش بیبدیلی در پیشبرد اهداف مقدس جمهوری اسلامی ایران دارد، گفت: بسیج و مجتمعهای فرهنگی، معنویت را به عمل و ایمان را به فناوری تبدیل میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر سرتیپ «علی جهانشاهی» در آیین اختتامیه برنامههای فرهنگی آموزشی اوقات فراغت خانوادههای کارکنان، بسیج و هیئتهای مذهبی کویهای سازمانی نزاجا که در ستاد این نیرو و بهصورت دورسخنی در سراسر کشور برگزار شد، ضمن گرامیداشت ۵ آذرماه؛ سالروز تشکیل بسیج مستضعفین به فرمان امام خمینی (ره) اظهار داشت: فرا رسیدن سالروز تشکیل بسیج، فرصت ارزشمندی برای گرامیداشت شجاعت خالصانه، خدمات بیچشمداشت و ایمان شکستناپذیر بسیجیان و همچنین مجالی برای پاسداشت اتحاد و همدلی مردم ایران در راه دفاع از ارزشها و آرمانهای ملی و اسلامی است.
امیر سرتیپ جهانشاهی با بیان اینکه بسیج، نقش بیبدیلی در پیشبرد اهداف مقدس جمهوری اسلامی ایران دارد، تصریح کرد: بسیج و مجتمعهای فرهنگی، معنویت را به عمل و ایمان را به فناوری تبدیل میکنند.
وی ولایتمحوری را از اصول پنجگانه فرماندهی در نیروی زمینی ارتش برشمرد و افزود: جهاد تبیین بهویژه در خصوص نقش بینظیر ولایت فقیه در هدایت و راهبری جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، وظیفهای شرعی و بر عهدهی همگان است؛ امّا در این میان، بسیجیان بهعنوان سرمایههای علمی و فرهنگی کشور برای مقابله با جنگشناختی دشمن نقش خطیری را برعهده دارند و پرچمدار جهاد تبیین هستند.
فرمانده نیروی زمینی ارتش با اشاره به ویژگیهای بسیجیان گفت: بسیجیان بهعنوان بازوان انقلاب، مبتنی بر ارزشهای اسلامی و منویات مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) عمل میکنند و همواره از اخلاص در عمل و روحیه شهادتطلبی و ایثارگری برخوردار هستند.
در این مراسم از فرماندهان، رئیسان مسؤلان عقیدتی و مجتمعهای فرهنگی ١٧ یگان برتر در راستای تقویت باورهای دینی و انقلابی کارکنان پایور و خانوادهها تقدیر و تجلیل شد.