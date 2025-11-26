پخش زنده
فرمانده انتظامی نیریز از توقیف یک دستگاه کامیون و کشف ۳۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرهنگ عظیماله کرمی گفت: مامورین این فرماندهی هنگام کنترل جادههای اصلی و همکاری و پشتیبانی اطلاعاتی پلیس امنیت اقتصادی استان بوشهر، به یک دستگاه تریلر حامل بار سنگ مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
او ادامه داد: در بازرسی از این کامیون ، ۳۰ هزار لیتر گازوئیل بدون مجوز که به صورت حرفهای در تانکری زیر سنگها جاساز شده بود، کشف شد.
فرمانده انتظامی نیریز با بیان اینکه برابر نظر کارشناسان ارزش سوختهای کشف شده ۴۲ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال برآورد شده است، بیان کرد: راننده دستگیر و برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.