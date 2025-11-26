پخش زنده
امروز: -
روستای گز شرقی در شهرستان بندرگز استان گلستان به روستای کار ، تلاش، تولید و صادرات معروف است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ محصولات تولید شده در این روستا از جمله مرکبات به همه استانهای کشور و کشورهای روسیه، تاجیکستان و عراق صادر میشود.
در دل سرسبزیهای روستا، کارگاههای محلی، چرخ تولید را میچرخانند و تولیدات آنها نیز در استانهای مختلف کشور مشتری دارد.
زیباتر از طبیعت گز شرقی، بازگشت اهالی روستا به روستا است.
آنهایی که از استانهای دیگر کشور به وطن خود برگشته و در حال کار و تلاش در روستا هستند.
این روستا فقط زیبا نیست؛ بلکه به امید، به کار و به تلاش، زنده است.