به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مهاباد، امروز سری به بازار زدیم تا قیمت تخم‌مرغ به عنوان یکی از کالا‌های اساسی سفره مردم را بررسی کنیم.

در بازار مهاباد هرکیلو تخم مرغ بین ۱۱۵ تا ۱۲۵ هزار تومان خرید و فورش می‌شد و فروشندگان قیمت‌های متفاوتی اعلام می‌کردند.

هرشانه تخم مرغ هم بین ۲۴۰ تا ۲۵۰ هزار تومان فروخته می‌شود. این در حالی است که کمبودی در تولید این ماده غذایی مهم و اساسی در مهاباد و حتی در کشور وجود ندارد.

معاون فنی جهاد کشاورزی مهاباد می‌گوید بیش از چهار هزارتن تخم مرغ سالانه در مهاباد تولید می‌شود که جوابگوی مصرف این شهرستان است.

به گفته رسول سعیدیان در حال حاضر ۴ واحد فعال مرغ تخمگذار در مهاباد وجود دارد که ظرفیت این واحد‌ها روزانه ۱۲ تن و سالانه حدود ۴ هزار و ۶۰۰ تن تخم‌مرغ تولید می‌کنند که بیشتر از ظرفیت مصرف شهرستان است.

اما این موضوع مختص مهاباد نیست و در دیگر نقاط کشور هم تخم‌مرغ با افزایش قیمت مواجه شده است. بسیاری از رسانه‌ها و برخی از مسئولان کمبود عرضه نهاده‌های دامی را علت افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ عنوان می‌کنند.