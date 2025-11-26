امام جمعه کیش در جمع خانواده شهدا و ایثارگران کیش، گفت: تکریم خانواده شهدا و ایثارگران، ادای دین به رزمندگانی است که برای امنیت و حفظ وطن از جان خود گذشتند.

تکریم خانواده شهدا و ایثارگران ادای دین به شهیدان

تکریم خانواده شهدا و ایثارگران ادای دین به شهیدان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، امام جمعه، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه کیش و معاون فرهنگی اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش با حضور در منزل دو خانواده شهید و یک خانواده ایثارگر دوران هشت سال دفاع مقدس از آنان تجلیل کردند.

امام جمعه کیش بر ضرورت همراهی مستمر با خانواده‌های شهدا و رزمندگان دوران هشت سال دفاع مقدس تأکید کرد و گفت: همراهی با خانواده معظم شهدا و ایثارگران، وظیفه دائمی برای همه افراد جامعه است.

حجت‌الاسلام والمسلمین بی‌نیاز، افزود: تکریم خانواده‌های شهدا تنها یک وظیفه اداری نیست، بلکه ادای دین به شهیدانی است که امنیت امروز ما نتیجه ایستادگی و از جان گذشتگی آنان است.

او افزود: خدمت رسانی و قدردانی از صبر و فداکاری فرزندان و همسران شهدا و ایثارگران موجب روحیه و برکت در جامعه است.

در این دیدار‌ها از خانواده شهدا نیکجو، صادقیان و خانواده ایثارگر دوران هشت سال دفاع مقدس تجلیل شد.