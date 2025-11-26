پخش زنده
در دیدار استاندار آذربایجانغربی و معاون وزیر ورزش بر لزوم توسعه زیرساختهای مرتبط با اشتغال، حمایتهای اجتماعی و فعالیتهای فرهنگی جوانمحور تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مهاباد، استاندار آذربایجانغربی در دیدار با دبیر شورایعالی جوانان و معاون امور جوانان وزیر ورزش گفت: آذربایجانغربی دارای جمعیت جوان و توانمند بوده و باید با برنامهریزی دقیق، زمینه نقشآفرینی مؤثر آنان در مدیریت و پیشرفت استان فراهم شود
معاون وزیر ورزش و جوانان نیز با قدردانی از توجه استاندار آذربایجانغربی به امور جوانان افزود: وزارت ورزش و جوانان آمادگی دارد طرحهای مرتبط با توانمندسازی جوانان را با همکاری استان تسریع و تقویت کند.
در این دیدار آخرین وضعیت برنامههای حوزه جوانان و راهکارهای تقویت مشارکت جوانان در عرصههای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بررسی شد.
همچنین طرفین بر ادامه تعامل نزدیک، پیگیری برنامههای مشترک و اجرای طرحهای نوآورانه در حوزه جوانان با هدف ارتقای نشاط اجتماعی و افزایش مشارکت جوانان در روند توسعه آذربایجانغربی تأکید کردند.