با وجود چالش‌های ارزی و تأمین مواد اولیه، صنعتگران قزوین موفق شده‌اند ارزش صادراتی خود را به ۶۲ کشور در پنج قاره جهان گسترش دهند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، گزارش‌ها حاکی از عملکرد موفق بخش صنعت استان قزوین در عرصه تجارت بین‌المللی است. صنعتگران قزوینی هم‌اکنون محصولات تولیدی خود را به ۶۲ کشور در پنج قاره جهان عرضه می‌کنند.

این فرآیند شامل مراحل دقیق بسته‌بندی، شیرینگ و آماده‌سازی کالا برای انبار و بارگیری است و تولید سالانه در برخی بخش‌ها به بیش از یک میلیون بطری می‌رسد.

صادرات فعلی استان به بازار‌های منطقه‌ای نظیر عراق، سوریه و ارمنستان متمرکز است.

در سال گذشته به تنهایی ۵۰۰ هزار دلار صادرات به کشور عراق محقق شد. با این حال، استراتژی جدید بر توسعه بازار‌های همسایه، به‌ویژه حوزه‌های CIS، روسیه و قفقاز، و همچنین نفوذ به بازار‌های آسیا و آفریقا متمرکز شده است.

استان قزوین با داشتن بیش از هزار و ۲۹۰ نوع محصول، مهد بیش از ۳ هزار و ۸۰۰ واحد صنعتی است که به‌طور مستقیم برای بیش از ۱۶۰ هزار نفر اشتغال‌زایی ایجاد کرده‌اند.

این دستاورد‌ها گواهی بر کیفیت بالای محصولات و توانمندی تولیدکنندگان استان در تبدیل شدن به یک شاهراه صادراتی است.