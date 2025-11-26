پخش زنده
جامعه بسیج پزشکان شهرستان آباده در اردویی جهادی به صورت رایگان بیماران را در شهر سورمق معاینه کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر بیمارستان امام خمینی آباده گفت: پزشکان متخصص جراحی داخلی، متخصص داخلی دندانپزشک، بینایی سنجی، مامایی، طب سنتی مشاوره روان شناسی در مدت سه روز بیماران را رایگان معاینه کردند.
محمد رضا نیکو افزود: در این اردوی پزشکی فشارسنجی، تست قندخون و قد و وزن برای مراجعه کنندگان انجام شد.
مدیر بیمارستان امام خمینی آباده گفت: در این اردوی جهادی پزشکی بیش از ۵ هزار خدمت پزشکی به مراجعه کنندگان ارائه شد.