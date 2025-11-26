تقدیر از صداوسیمای استان در معرفی توانمندیهای شهرستانها
در پی اهتمام ویژه صدا و سیمای مرکز استان به معرفی توانمندیها و ظرفیتهای شهرستانها در رویداد ایران جان، از مدیرکل و کارکنان صدا و سیمای استان قدردانی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ در جریان برنامههای مرتبط با معرفی توانمندیها و ظرفیتهای شهرستانهای استان، توجه و حمایت ویژهای از سوی صدا و سیمای مرکز استان صورت گرفته است، که در همین راستا حجتالاسلام و المسلمین «اله نور کریمیتبار» نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه ایلام در سفر به شهرستان آبدانان از زحمات مدیرکل و کارکنان صدا و سیمای استان قدردانی کرد.
وی در ادامه اقدامات انجامشده را ارزشمند و تأثیرگذار دانست و بر ضرورت تقویت فرهنگ اعتماد به داشتههای بومی، شناخت دقیق ظرفیتهای محلی و بهرهبرداری صحیح از آنها تأکید کرد.